Uitikon Die Jugendarbeit Uitikon bezieht nächste Woche ein Provisorium Wegen den Bauarbeiten auf der Allmend muss die Jugendarbeit ein Jahr lang in eine Zivilschutzanlage ausweichen.

Der ehemalige Schiessstand bei der Allmend. Bild: Severin Bigler

Die Bauarbeiten auf der Allmend Uitikon kommen voran, bis im Sommer 2024 sollen die neue Turnhalle und das neue Schulhaus fertig gebaut sein. Zudem wird ein neues Veranstaltungs- und Jugendhaus erstellt. Um für diesen Neubau Platz zu machen, wird demnächst der ehemalige Schiessstand abgerissen, in dem sich heute die Jugendarbeit befindet. Die Jugendarbeit muss deshalb in ein Provisorium umziehen.

Bis zum Bezug des Neubaus im Sommer 2024 wird sie in der Zivilschutzanlage Dorf unterkommen, die sich nahe des Üdiker-Huus befindet. Dies schreibt die Uitiker Jugendarbeit in einer Mitteilung. Die Jugendlichen sollen in die Planung des Umzugs miteinbezogen werden. Die Umzugsphase dauert gemäss Mitteilung vom 3. bis zum 7. Juli. Danach soll es eine Umzugsfeier geben. Zudem ist geplant, nach den Sommerferien einen Nachmittag der offenen Tür für die Bevölkerung durchzuführen. «Die Eingangszone der Zivilschutzanlage wurde für die Jugendarbeit als Provisorium umgebaut und präsentiert sich als grossartige Lösung für uns», hält die Jugendarbeit in ihrer Mitteilung fest. (liz)