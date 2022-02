Uitikon Der Tag der offenen Tür wird nachgeholt: Nun erhält das Hallenbad Uitikon doch noch eine würdige Einweihung Eigentlich hätte er bereits im Dezember stattfinden sollen, doch wegen Corona wird der Anlass im Uitiker Hallenbad erst im März durchgeführt.

Das Uitiker Hallenbad wurde am 20. Dezember wiedereröffnet. Sandra Ardizzone

Nun findet er doch noch statt. Am 18. Dezember wollte die Gemeinde Uitikon die Sanierung und langersehnte Wiederinbetriebnahme ihres Hallenbads mit einem Tag der offenen Tür feiern. Doch machte ihr die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Weil der Bund zu diesem Zeitpunkt gerade die Coronamassnahmen verschärft hatte, musste der Anlass abgesagt werden.

Das Hallenbad wurde zwei Tage später zwar bereits wieder eröffnet. Und die Stammgäste freuten sich riesig darüber, endlich wieder ins kalte Nass springen zu können. Doch eine würdige Einweihung fand damals nicht statt.

Geführte Tour durch den technischen Bauch des Bads

Das soll jetzt nachgeholt werden. Die Gemeinde kündigt an, dass der Tag der offenen Tür nun am Samstag, 5. März, von 9 bis 12 Uhr stattfinden soll. An diesem Tag gibt es auch die Möglichkeit, an einer Tour teilzunehmen und sich dabei die neue Technik erklären zu lassen. Wer sich dafür interessiert: Die Führung dauert von 10 bis 11 Uhr.

Sportler müssen an diesem Tag allerdings etwas Geduld haben. Denn wegen des Anlasses bleibt die Sportanlage während besagter Zeit für die öffentliche Nutzung geschlossen. Die Anlage ist erst am Nachmittag um 13.30 Uhr wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das Uitiker Stimmvolk hatte im Herbst 2020 der Sanierung des mittlerweile fast 50-jährigen Hallenbads für 3,5 Millionen Franken zugestimmt. Im April 2021 begannen dann die Umbauarbeiten. Ende 2021 wurde das Hallenbad wieder in Betrieb genommen. Seither hat das Hallenbad einen neuen Anstrich, ein neues Chromstahlbecken, neue Sprudeldüsen sowie eine neue Wasserfalldusche.