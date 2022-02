Uitikon Der 5000. Uitiker ist ein Rückkehrer: Es handelt sich um Wolfgang Braml Der Gemeindepräsident und der Gemeindeschreiber haben dem Neuzuzüger eine Urkunde überreicht.

Nach Geroldswil hat nun auch Uitikon die 5000-Einwohner-Marke geknackt. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung

Die Gemeinde Uitikon hat letztes Jahr den Meilenstein von 5000 Einwohnern erreicht. Dies zeigte der am Dienstag erschienene Artikel der «Limmattaler Zeitung» zu den kommunalen Einwohnerzahlen. Nun ist auch klar, wer genau für den Meilenstein verantwortlich ist. So schreibt die Gemeinde Uitikon in einer Mitteilung vom Donnerstag: «Herr Wolfgang Braml ist am 17. Dezember 2021 als 5000. Einwohner nach Uitikon gezogen. Herr Braml verbrachte bereits seine Kindheit und die Jugendjahre in Uitikon und ist nun nach über 30 Jahren in unsere Gemeinde wieder zurückgekehrt.»

Der 5000. Uitiker hat eine Urkunde erhalten

Es freue die Gemeinde sehr, dass es sich beim 5000. Einwohner um jemanden handelt, der bereits früher schon ein Uitiker war, heisst es weiter. Der Meilenstein vom 17. Dezember ist nun nachträglich gefeiert worden: Letzte Woche trafen Gemeindepräsident Chris Linder (FDP) und Gemeindeschreiber Sinisa Kostic den 5000. Uitiker Wolfgang Braml. Sie übergaben ihm unter anderem eine Urkunde und einen Blumenstrauss.

Uitikon ist nicht die erste Limmattaler Gemeinde, die dank einer Rückkehr die 5000er-Grenze knackt: Im Oktober 2020 knackte Geroldswil die 5000er-Grenze dank der Familie Gamper. Als 5000. Einwohnerin wurde Gina Gamper gezählt. Sie war bereits in Geroldswil aufgewachsen und kehrte 2020 in das Dorf zurück.

Mehrere Limmattaler Gemeinden dürften in den nächsten Jahren weitere Tausender-Meilensteine erreichen. Zwei Beispiele: Bergdietikon war gemäss Angaben der Gemeinde per 31. Dezember 2021 noch 49 Einwohner von der 3000er-Grenze entfernt. Derweil fehlten Schlieren nur noch 228 Einwohner, um die Marke von 20000 zu knacken.