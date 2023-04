Uitikon Neuer Chef für den Strafvollzug: Das Massnahmenzentrum Uitikon steht bald unter neuer Leitung Carmelo Campanello löst Gregor Tönnissen ab, der in Pension geht. Der neue Leiter fängt im August an, bis dahin gibt es eine Interimslösung.

Carmelo Campanello wird ab August 2023 neuer Leiter im Massnahmenzentrum Uitikon. Zvg

Im Massnahmenzentrum Uitikon (MZU) kommt es zu einem Leitungswechsel: Der Psychologe Carmelo Campanello löst Gregor Tönissen ab. Dieser geht nämlich in Pension, wie die kantonale Direktion der Justiz und des Innern von Jacqueline Fehr (SP) in einer Mitteilung von Freitag schreibt.

Der Nachfolger war bisher in Dielsdorf tätig

Der 52-jährige Carmelo ­Campanello verfügt laut ­Mitteilung über ein breites Wissen im Umgang mit ­jugendlichen Straftätern. Seit 2013 leite er die Jugendstätte Burghof in Dielsdorf. Davor habe er in der Modellstation Somosa in Winterthur als Abteilungsleiter, als ­Psychotherapeut und als ­Sozialpädagoge langjährige Erfahrung mit Jugendlichen gesammelt. Campanello habe an der Universität Zürich ­Psychologie, Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters und Kriminologie studiert. ­Zudem stehe er kurz davor, seinen Master in Sozialmanagement abzuschliessen. Campanello werde seine neue Aufgabe in Uitikon im August 2023 an­treten.

Gregor Toennissen war 16 Jahre im Dienst für das Massnahmenzentrums Uitikon. Emanuel Per Freudiger

16 Jahre lang MZU, davon neun Jahre als Direktor

Campanello löst in dieser Funktion Gregor Tönnissen ab, der laut Mitteilung des Kantons 16 Jahre lang im Dienst des MZU stand und Ende April in Pension geht. Unter Tönnissens Leitung habe das MZU 2014 die Sanierung und Erweiterung ab­geschlossen. Direktor des MZU war Tönnissen 2014 geworden.

Mirjam Schlup, Leiterin des Amts für Justiz­vollzug und Wiedereingliederung, wird in der Mitteilung dahingehend zitiert, dass ­Tönnissen das MZU fachlich weiterentwickelt und zu einem zeitgemässen Massnahmenzentrum gemacht habe.

Stellvertreter Peter Müller führt das MZU bis Herbst

Bis Campanello seine neue Stelle antritt, übernimmt Peter Müller, bisheriger Stellvertreter von Gregor Tönnissen, ad interim die Leitung des MZU, wie der Kanton ­weiter mitteilt.

Das Massnahmenzentrum Uitikon ist die Zürcher Massnahmen-Einrichtung für straffällige männliche Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren.

Es unterstützt die Wiedereingliederung von straffälligen Jugendlichen und jungen ­Erwachsenen. Dies unter anderem durch den Einsatz risikosenkender und deliktpräventiver Methoden. Die eingewiesenen jungen Menschen sollen nach dem stationären Aufenthalt ein legales und möglichst selbständiges Leben führen können. Neben zahlreichen Übungs- und Lernfeldern im lebenspraktischen und persönlichen Bereich bietet das MZU die Möglichkeit einer qualifizierten Berufsaus­bildung.