Uitikon Bis nach Ostern sollen 400 Tonnen Hilfsgüter zusammenkommen: Remo Schällibaum setzt sich für die Ukraine ein Ende April will der Uitiker Unternehmer im Belltree-Tower in Schlieren ein Pop-up-Bistro mit Boutique für Ukrainerinnen und Ukrainer eröffnen. Schon bald ist zudem ein Rock-'n'-Roll-Benefizkonzert geplant.

Angefangen hat alles mit 50 Betten, die der Uitiker Unternehmer Remo Schällibaum kurz vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs für seinen Landgasthof Leuen in Uitikon gekauft hatte. Kurzerhand beschloss er, sie stattdessen in die Ukraine zu schicken. «Diese hätten aber nur einen halben Lastwagen gefüllt», sagt Schällibaum, der auch Architekt und Pächter des Uitiker «Dörfli» ist. Also rief er am Abend des 2. März seinen Bekanntenkreis auf, weitere Sachspenden beizusteuern, um einen vollen LKW ins Kriegsgebiet senden zu können – und erhielt einen viel grösseren Zuspruch als erwartet.

«Ich rechne damit, dass bis nach Ostern rund 15 Lastwagen mit 400 Tonnen Hilfsgütern von Schlieren in die Ukraine gefahren sein werden», sagt Schällibaum. Seit Beginn seiner Aktion steht auf dem Schlieremer Gaswerk-Areal beim Belltree-Tower ein Container, wo man Sachspenden abgeben kann. Jeweils montags, mittwochs, freitags und samstags von 14 bis 16 Uhr hat er geöffnet. Willkommen sind Spenden jeder Art: Kleider, Hygieneartikel, Lebensmittel, alte Militärutensilien, Rollstühle, Möbel und sogar Autos und Sanitärleitungen werden in die Ukraine gefahren.

Pop-up-Bistro und Boutique sollen einen Begegnungsort schaffen

Alleine am vergangenen Samstag kam im Rahmen eines in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Uitikon organisierten Sammeltags in Uitikon ein ganzer Lastwagen voll Material zusammen. Insgesamt haben sich bisher drei Lastwagenkonvois mit je zwei bis vier Fahrzeugen auf den Weg gemacht, sicher zwei weitere sollen noch folgen.

Schällibaum hat zudem schon ein neues Projekt in den Startlöchern: Im Belltree-Tower soll voraussichtlich Ende April ein Pop-up-Bistro mit einer Boutique für Ukrainerinnen und Ukrainer eröffnen. «Die Idee ist ein Begegnungsort für Leute, die aus der Ukraine geflüchtet sind, aber auch für Ukrainerinnen und Ukrainer, die schon lange in der Schweiz leben», sagt er. Geflüchtete Personen mit dem Schutzstatus S sollen zudem Kleider und andere Spenden erhalten und sich verpflegen können.

Seit Anfang März hat Schällibaums Engagement enorme Dimensionen angenommen. Er sagt:

«Zwei meiner Angestellten kümmern sich fast nur noch um die Administration der Hilfsaktion.»

Auch er selber packt mit an und kümmert sich, gemeinsam mit freiwilligen Helferinnen und Helfern, unter anderem um das Sortieren der Waren. «60 bis 80 Prozent meiner Zeit verwende ich zurzeit mit dem Organisieren der Aktion», sagt er. Zu Beginn gelangte das Gesammelte noch mit einem Transportunternehmen nach Lwiw zum Hilfswerk Haus der Hoffnung. Jetzt bringen die Fahrer die Güter nur noch bis zu einer Lagerhalle in Polen, wo die Feinverteilung übernommen wird.

«Die grosse Unterstützung, die ich für meine Hilfsaktion erfahre, ist für mich auch ein Vertrauensbeweis», sagt Schällibaum. Wenn er zum Beispiel höre, wie sich die Mitarbeiter des Hauses der Hoffnung über gespendetes Wasser freuen, bekomme er richtig Gänsehaut.

Von den Leuten vor Ort erhalte er Rückmeldungen, dass Sachspenden nach wie vor sehr gefragt seien, sagt Schällibaum. Trotzdem will er auch Geld für die Ukraine sammeln. Seit dem 3. März führen der «Leuen» und das «Dörfli» in Uitikon daher ein ukrainisches Solidaritätsmenu, von dem jeweils zehn Franken gespendet werden. Am 9. April um 20 Uhr veranstaltet er zudem das Benefizkonzert «Rock'n'Roll for Ukraine» im Üdiker-Huus mit Jimi-Hendrix-Imitator Asep Stone. Ein vorangehendes Nachtessen im «Dörfli» ist optional. Ein Konzertbillett kostet 25 Franken und ist im Vorverkauf unter der E-Mail-Adresse info@redu.ch oder an der Abendkasse erhältlich.