Uitikon Auch Uitikon hat nun eine Integrationsklasse – und hat «überproportional» viele geflüchtete Kinder aufgenommen Die erste ukrainische Integrationsklasse in Uitikon umfasst zehn Kinder.

Die Schule Uitikon hat bereits über ein Dutzend geflüchtete Kinder aus der Ukraine aufgenommen. Symbolbild: Michel Canonica

Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Schule Uitikon. Ein «rasches und unkompliziertes Handeln» sei gefragt, schreibt die Uitiker Schulpflege in einer Mitteilung. Aktuell seien 13 schulpflichtige Kinder aus der Ukraine in Uitikon gemeldet. «Seit Montag, 4. April, führen wir im Schulhaus Mettlen neu eine Integrationsklasse mit zehn Kindern, in deren Fokus der rasche Erwerb deutscher Sprachkenntnisse steht. Weitere drei Kinder wurden direkt in die Kindergärten Mettlen integriert», teilt die Schulpflege Uitikon weiter mit.

Die Schule Uitikon integriere «bereits jetzt eine im Vergleich mit anderen Gemeinden überproportionale Anzahl ukrainischer Schülerinnen und Schüler». Dies sei nicht zuletzt darauf zurückzuführen, «dass in Uitikon viele Einwohner bereit waren, rasch und unkompliziert Flüchtlinge, viele davon mit Kindern, aufzunehmen».

Um diese Kinder möglichst schnell in der Schule aufzunehmen, «bedurfte es der Bereitschaft von Lehrpersonen, ihre Pensen flexibel anzupassen und wo nötig zu erhöhen», heisst es in der Mitteilung weiter. Trotz der im ganzen Kanton Zürich angespannten Personalsituation sei es der Schule Uitikon zudem gelungen, zusätzliche qualifizierte Mitarbeitende zu rekrutieren.