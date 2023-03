Uitikon Architekt Piet Eckert ist neues Mitglied der Baukommission Der Gemeinderat Uitikon hat den langjährigen Architekten für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2026 gewählt.

Das Gemeindehaus in Uitikon. Severin Bigler / Archiv

Nach rund 20 Jahren in der Uitiker Baukommission tritt Jörg Knösels ab. Seine Nachfolge tritt Piet Eckert an, wie der Gemeinderat mitteilt. Eckert wird das Amt für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2026 ausführen. Laut Mitteilung des Gemeinderats wohnt er mit seiner Familie seit 2010 in Uitikon, hat an der ETH Zürich und in den USA Architektur studiert und gründete 2001 das Büro E2A Architekten.

Die Baukommission bereitet die Geschäfte aus dem Bereich Hochbau und Raumplanung für den Gemeinderat vor. Sie trifft sich normalerweise einmal im Monat.

In der Regel wählt der Gemeinderat die Baukommissionsmitglieder jeweils für eine Amtszeit von vier Jahren. Neben den Mitgliedern Piet Eckert, Georg Stäubli und Janine Bolliger gehören auch die Bauvorständin Michèle Rüegg Hormes (FDP) und der Tiefbauvorstand Markus Stäheli (SVP) der Baukommission an. Zudem sind an den Sitzungen auch Christina Bauer als Leiterin Bau und Planung der Gemeinde und ein externer Berater mit dabei. (alf)