Dietikon Uferwege müssen saniert werden Für die Sanierung der Wege entlang der Limmat und des Marmoriweihers hat der Dietiker Stadtrat einen Kredit von 120'000 Franken genehmigt, wie er mitteilt.

Der Marmoriweiher in Dietikon. Florian Schmitz

Die Wege seien ausgewaschen und in schlechtem Zustand. So bleibe das Wasser in Schlaglöchern liegen.

Beim Limmatweg ist der 650 Meter lange Abschnitt zwischen der Schäflibach-Unterführung und der Allmend Glanzenberg betroffen. Beim Marmoriweiher das 290 Meter lange, ostseitige Naturwegstück.

Die Arbeiten sind in den Sommerferien geplant.