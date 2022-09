Uitikon Bauarbeiten weit fortgeschritten: Überbauung wird ab Winter bezogen Aufrichte gefeiert: Der Bau von 28 neuen Wohnungen in Uitikon ist bald abgeschlossen.

Die Bauarbeiten für die vier neuen Wohnhäuser im Ortsteil Ringlikon sind bereits weit fortgeschritten. zvg

Die Alfred Müller AG baut in Uitikon vier neue Wohnhäuser mit insgesamt 28 Eigentumswohnungen zwischen 2,5 und 4,5 Zimmern. Die im März 2021 gestarteten Bauarbeiten an der neuen Überbauung «Dorf» mitten im Ortsteil Ringlikon seien bereits weit fortgeschritten, schreibt das Immobilienunternehmen mit Sitz in Baar in einer Mitteilung.

Am vergangenen Freitag wurde die Aufrichtefeier mit rund 130 Gästen durchgeführt. «Traditionsgemäss standen die beteiligten Handwerker im Mittelpunkt. Ihnen galt der besondere Dank für ihre gute Arbeit und ein gelungenes Bauprojekt», heisst es weiter in der Mitteilung.

Alle Wohnungen waren schnell verkauft

Laut der Alfred Müller AG konnten alle 28 Wohnungen innert kurzer Zeit verkauft werden. Die Besitzerinnen und Besitzer sollen ihre neuen Wohnungen ab dem kommenden Winter und spätestens bis Frühling 2023 beziehen können.

Zu den Höhepunkten der neuen Wohnüberbauung in Uitikon gehören die naturnahe Gestaltung mit weitläufiger Grünanlage sowie der Kinderspielplatz mit Spiel- und Liegewiese, wie es weiter in der Mitteilung heisst.