Turnen Grosses Comeback: Lars Holzer kommt von Verletzungspause zurück und holt Silber An den 105. Zürcher Kunstturnertagen in Wetzikon brillierten die beiden Limmattaler Nachwuchstalente Lars Holzer aus Oetwil und Leo Drake aus Weiningen.

Grosse Leistung, belohnt mit dem Vizemeistertitel: Lars Holzer vom KTV Dietikon. Bild: Harald Von Mengden

Einmal mehr zeigten die beiden Limmattaler Turner Leo Drake (Weiningen) und Lars Holzer (Oetwil), dass sie zurecht zu den besten jungen Kunstturnern gezählt werden. Der für den TV Opfikon-Glattbrugg startende Drake brillierte am vergangenen Wochenende an den 105. Zürcher Kunstturnertagen in Wetzikon mit hohen Noten am Boden und am Sprung, während der für den KTV Dietikon antretende Holzer am Barren und am Pferdpauschen nichts anbrennen liess. So krönte Holzer seine insgesamt sehr gute und konstante Leistung mit dem zweiten Schlussrang im P4 hinter Davide Krättli vom Regionalen Leistungszentrum Aargau.

«Ich bin froh, dass ich nach meiner langen Verletzungspause wieder mit dabei sein kann. Und ich freue mich sehr über das heutige Resultat», meinte ein strahlender Lars Holzer. Leo Drake verpasste das Podest und wurde unglücklicher Vierter. Nicht am Start waren die anderen Limmattaler Trümpfe. Der Dietiker Nico Iselin musste krankheitshalber pausieren, Nico Oberholzer aus Urdorf weilte in Berlin an einem Wettkampf. Das Limmattaler Quartett wird am Wochenende des 3./4. Juni an den Schweizer Juniorenmeisterschaften in Volketswil um Titel und Medaillen turnen.

Einer flog über den grossen Teich

In Wetzikon boten Turner aus dem Nationalkader den Zuschauenden Wettkämpfe auf hohem Niveau. Der «Star» des Wochenendes war der Fällander Ian Raubal vom TV Opfikon-Glattbrugg, der für diesen Wettkampf aus den USA in die Schweiz gereist war. Raubal hatte mit dem Kunstturnteam der Penn State University dieses Jahr bereits über 13 Wettkämpfe bestritten. Seine Routine war deutlich spürbar und so zeigte er einen fast fehlerfreien Wettkampf und gewann mit einem Total von 81,165 Punkten die Goldmedaille in der höchsten Kategorie P6. Raubals nächstes Ziel: die Qualifikation für die Universiade, die Olympischen Spielen der Studenten, in Chengdu (China) im August dieses Jahres. Die Zürcher sowie die folgenden Mittelländischen Kunstturnertage gelten als Selektionswettkampf für die Universiade.

Am Wochenende starten die Frauen

Die Zürcher Kunstturnerinnentage der Frauen werden am kommenden Wochenende des 20. und 21. Mai in Rüti stattfinden. Auch bei diesem Wettkampf erwarten Insider Höchstleistungen des Kunstturnnachwuchses, des Juniorinnen- sowie des Nationalkaders. (liz)