Noch steht die Bekanntgabe des offiziellen Abstimmungsergebnisses durch die beauftragte Kommission aus, doch die Türkei ist in Aufruhr. Das Verfassungsreferendum vom Wochenende ging zugunsten von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan aus. Laut Prognosen votierten 51,4 Prozent dafür, dass er weitreichendere Macht erhalten soll. Doch: Gestern wurde bekannt, dass die politische Opposition die Annullierung des Resultates fordert. Der Grund dafür sind mehrere Unschlüssigkeiten beim Ablauf der Wahl.

Auch prominente Türken im Limmattal verfolgten die Abstimmung vom Wochenende mit Hochspannung. Cengiz Yükseldi, Präsident der Türkischen Moschee in Dietikon, ist nun froh, dass der Sonntag vorüber ist. «Das Ergebnis fiel so aus, wie ich es erwartet hatte», sagt er auf Anfrage. «Von den Gegnern hörte man in der Türkei nur wenig.» Zwar sei das Referendum in der Moschee thematisiert worden. «Doch verstehen wir uns als Gotteshaus, das sich aus dem politischen Diskurs raushält», so Yükseldi. Nur: Es gebe in seiner Moschee Verfechter beider politischer Lager. Nun sei es wichtig, nach vorne zu blicken. «Die Türkei ist noch immer die Türkei und dies wird auch so bleiben.» Dass bei der Wahl tatsächlich Unregelmässigkeiten vorgekommen sein sollen, glaubt Yükseldi nicht. «Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Gegner dem Ergebnis mit diesen Mitteln die Legitimation entziehen wollen.»

«Betrug an der Urne erwiesen»

Ali Demir, Politikwissenschafter aus Zürich, ist kritischer eingestellt. «Die Unregelmässigkeiten an der Urne sind von verschiedenen Seiten gemeldet worden. Trotzdem wird dies am Ergebnis nichts ändern», sagt er, da eine knappe Mehrheit ausreiche. Er verweist darauf, dass Exponenten aus dem Nein-Lager sowie Medienvertreter systematisch inhaftiert wurden, um den Weg für ein Ja zu ebnen. «Seit Jahren arbeitet Erdogan genau darauf hin.» Viel Hoffnung setzt Demir in die türkischen Grossstädte. So haben Istanbul und Ankara das Referendum abgelehnt. «Der Druck auf Erdogan bleibt bestehen, auch wenn er nun mehr Macht geniesst.» Zwar plant Demir derzeit keine Reise zurück in sein Heimatland. «Doch lasse ich mich vom Ausgang dieser Abstimmung nicht beirren.»