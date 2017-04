Für die Stadt ist in Sachen Occasionshandel an der Überlandstrasse jedoch alles im grünen Bereich. Alle Betriebe seien bewilligt oder im Bewilligungsverfahren befindlich. Die Frage nach dem Gewohnheitsrecht stelle sich also nicht. Auch die Umnutzung eines Werkhofs zu einem Occasionshandel, die Müller hinterfragte, sei rechtens, so die Stadt. Gemäss Zonenplan handle es sich entweder um eine Industriezone oder um eine Wohnzone mit Gewerbeerleichterung. «In beiden Zonen ist der Auto-Occasionshandel zonenkonform und daher bewilligungsfähig», so die Stadt.

Händler kontrollieren sich selbst

Gemäss einer Weisung der Kantonalen Feuerpolizei aus dem Jahr 2012 sind Garagenbetriebe von der periodischen feuerpolizeilichen Kontrollpflicht befreit. «Sie unterstehen demgemäss der Eigenkontrolle und damit der Eigenverantwortung», so die Stadt. Um die umweltrechtliche Kontrolle der Betriebe kümmert sich der Autogewerbeverband der Schweiz (AGVS), der die Einhaltung der abfall-, gewässerschutz- und lufthygienischen Vorschriften im Auto- und Transportgewerbe unter die Lupe nimmt. Die erste Kontrolle erfolgt bei Abnahme des Betriebs, die zweite nach zwei Jahren, danach werden die Betriebe alle drei Jahre kontrolliert. «Erfüllt ein Betrieb die Anforderungen der Umweltschutzgesetzgebung nicht, beantragt die kantonale Umweltschutzfachstelle beim Strassenverkehrsamt den Entzug des Händlerschildes», erläutert die Stadt.

Nicht nur Martin Müller steht dem Occasionshandel im Niderfeld kritisch gegenüber. Auch Gemeinderat Ernst Joss (AL) beschäftigen die dort angesiedelten Betriebe. Er zeigte sich gestern nicht zufrieden mit der Antwort der Stadt und wird an der Gemeinderatssitzung am 4. Mai auch das Wort dazu ergreifen.

Joss bezweifelt Rechtmässigkeit

Die Auto-Occasionshandlung am Niderfelder Maienweg habe sich ursprünglich auf dem Gebiet der heutigen Überbauung Dreispitz befunden, so Joss. Seinerzeit wollte der Stadtrat die Bewilligung nicht erteilen. Dem Betreiber sei es aber gelungen, diese auf gerichtlichem Weg durchzusetzen, wobei nach Auskunft des damaligen Bausekretärs auf einen Ausbau des Maienwegs verzichtet werden konnte, da die Bewilligung auf fünf Jahre befristet war. Joss: «Nach Ablauf der fünf Jahre verpasste es der Stadtrat offenbar, die Aufhebung durchzusetzen. Auf Nachfrage meinerseits wurde mir gesagt, dies gehe mich nichts an.

Spätere Versuche, die Bewilligung zu entziehen, scheiterten schliesslich.» Auch die Occasionshandlung in der ehemaligen Reithalle Balsiger erregt Joss’ Unmut. In einer Fragestunde des Gemeinderates habe er die Auskunft erhalten, diese sei zonenkonform und daher bewilligungspflichtig. «In diesem Gebiet besteht eine Gestaltungsplanpflicht. Offensichtlich gibt es aber keinen Gestaltungsplan, sodass erhebliche Zweifel an der Rechtmässigkeit dieser Occasionshandlung bestehen.»