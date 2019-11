Trotz hohen Investitionen soll Steuerfluss in Uitikon auf 80 Prozent sinken

Bereits vor einem Jahr senkte die Gemeindeversammlung den Uitiker Gesamtsteuerfuss um ein Prozent. An der Budgetversammlung vom 26. November soll er um weitere zwei Prozent herunter. Zumindest, wenn es nach dem Gemeinderat geht. In seinem Antrag an die Stimmberechtigten beantragt er eine Senkung des Steuerfusses von 37 auf 35 Prozent.

Gemeinsam mit dem Steuerfuss der Schulgemeinde von 45 Prozent würde Uitikon also einen Gesamtsteuerfuss von 80 Prozent vorweisen. Einen der tiefsten im Kanton Zürich. Im aktuellen Rechnungsjahr weist die Gemeinde Kilchberg mit 72 Prozent den tiefsten Wert auf.

Bei einem budgetierten Aufwand von 36,5 Millionen Franken rechnet die Gemeinde mit Erträgen von 36,4 Millionen. Der geringe Aufwandüberschuss solle dem zweckfreien Eigenkapital entnommen werden, das sich per Ende 2020 voraussichtlich auf 37,4 Millionen beläuft. Mehrausgaben erwartet die Gemeinde im kommenden Jahr wegen des Umzugs der Gemeinde- und Schulbibliothek in ein Provisorium, steigender Tarife im Gesundheitswesen sowie erhöhter Leistungen im Bereich Soziales. Der Finanzausgleich, den die Gemeinde an den Kanton entrichten muss, ist mit 13,3 Millionen Franken um eine Million höher, als er es im Budget für 2019 war.