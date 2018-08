Der Zollstock spricht Klartext: 40 Zentimeter Asphalt liegen zwischen der Haus-Ecke der Garage Egger AG und der Bordsteinkante an der Ecke Zürcherstrasse/Bernstrasse bei der neu gestalteten Dietiker Schönenwerdkreuzung. Vor der Neugestaltung war das anders: Es hatte derart viel Platz, dass die Garage Egger AG hier auch Autos ausstellen konnte. Jetzt hätten nur noch Spielzeugautos Platz.

Die neue Situation brachte einen Leser (Name der Redaktion bekannt) ins Stutzen. Denn Fussgänger geraten hier gefährlich nahe an die Strasse, wenn sie die Haus-Ecke passieren wollen. «Ist das ein Geniestreich eines Super-Planers? Wie kommen hier Rollstuhlfahrer und Kinderwagen durch?», schrieb er der Limmattaler Zeitung.

Ein weiteres Problem sieht der Leser beim Trottoir entlang der Bernstrasse. Wer von diesem in die Werdstrasse abbiegen will, muss über einen Randstein steigen. «Stürze der Velofahrer sind schon vorprogrammiert», sagt der Leser. Das dürfte mit ein Grund dafür sein, dass beim Randstein auch noch eine Bauabschrankung steht.

Baudirektion unter Beschuss

Der Leser ist nicht der einzige, der die neue Situation kritisch sieht. So bestätigt Sprecherin Isabelle Rüegg, dass die Baudirektion aus der Bevölkerung und dem Gewerbe weitere Rückmeldungen in dieser Sache erhalten habe. Es stellt sich also die Frage, ob das alles so bleibt. Die Behörden geben Entwarnung: Zwar ist die Schönenwerdkreuzung seit Anfang Woche wieder für den Verkehr freigegeben. Aber es laufen noch Fertigstellungsarbeiten. «Die Führung und Signalisation für Fussgänger und Radfahrer ist noch nicht eindeutig. Wir werden dies aber mit den nun laufenden Abschlussarbeiten noch baulich und mit Signalen verdeutlichen», sagt Rüegg.