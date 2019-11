«Triumphale Tage in Dietikon»: Dietiker Buch lockte viele Gäste an

Der neuerschienene Roman «Triumphale Tage in Dietikon» hat die Dietiker Literaturliebhaber ins «Gleis 21» gelockt. Das Kulturlokal war prall gefüllt. Schon nach kurzer Zeit waren alle Stühle besetzt. Der Roman, dessen Vernissage am Donnerstagabend stattfand, ist in zweierlei Hinsicht aussergewöhnlich: Zum einen spielt das Buch in Dietikon und nimmt Dietiker Eigenheiten auf die Schippe, zum anderen handelt es sich um ein Gemeinschaftswerk mehrerer Autorinnen und Autoren. Die Geschichte wurde von neun Personen geschrieben.

Das Licht im «Gleis 21» wurde gedimmt und Björge Hehner, einer Autoren, begab sich auf die Bühne, um einige Stellen aus dem Roman vorzulesen. Schnell wurde klar, weshalb Hehner die Lesung übernommen hat: Seine sichere und gekonnte Lesart passte zum Text und unterstrich den Humor des Romans. Schon nach wenigen Worten hatte er das Publikum vollends für sich gewonnen.

«Man will in Dietikon etwas Grosses feiern»

Die Geschichte des Romans ist abwechslungsreich und führt den Protagonisten René Schmärz nicht nur quer durch Dietikon, sondern unter anderem auch in die italienische Exklave Campione d’Italia. Die Grundthematik wirkt allerdings, als wäre sie direkt aus dem Leben gegriffen. «Man will in Dietikon etwas Grosses feiern. Etwas, das Dietikon über die Landesgrenzen hinaus bekannt macht», fasste Autor Thomas Pfann die Geschichte des Romans zusammen.

Pfann hatte vor zwei Jahren die Idee, einen Roman zu schreiben, an dem mehrere Autoren mitwirken. An einer Lesung präsentierte er das erste Kapitel mit der Aufforderung, Interessierte sollen sich bei ihm melden. So fand er seine acht Co-Autoren. Diese waren in der Gestaltung ihrer Kapitel frei. «Sie hatten nur die Vorgabe, dass die Geschichte weitergehen muss», erklärte Pfann. «Und die Protagonisten durften nicht gleich im zweiten Kapitel sterben», fügte er lachend an. So wuchs die Geschichte Kapitel für Kapitel.

An der Vernissage wurde aus jedem Kapitel ein kurzer Abschnitt präsentiert. Beispielsweise las Björge Hehner eine Szene vor, in der René Schmärz nach Istanbul reisen muss, da seine Mutter im Urlaub einen Autounfall hatte. «Ich war selbst oft in Istanbul», sagte Agnes Matt, aus deren Feder das Kapitel stammt. Sie habe den Handlungsstrang sehr gut in den Roman einflechten können. Denn in einem vorherigen Kapitel sei erwähnt worden, dass die Mutter des Protagonisten einen neuen Freund hat, der aus der Türkei stammt.