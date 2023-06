Tötungsdelikt Tote in Dietikon: Aargau führt Strafverfahren zu Tötungsdelikt Die Staatsanwaltschaft Baden hat das Strafverfahren zu einem Tötungsdelikt in Würenlos von der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich übernommen.

Auf der Mutschellenstrasse in Dietikon wurde am 26.3.2023 eine Frau tot aufgefunden. Bild: Brknews

Die Staatsanwaltschaft Baden wird das Strafverfahren zu einer Ende März leblos auf einer Strasse in Dietikon aufgefundenen Frau führen. Sie übernahm das Verfahren von der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich. Der Tod der Frau war gemäss Behörden in Würenlos eingetreten.

Die Kantonspolizei Zürich hatte die 46-jährige Schweizerin am 26. März gegen 03.00 Uhr auf der Mutschellenstrasse auf der Höhe der Limmatbrücke in Dietikon regungslos am Boden liegend aufgefunden. Die ersten Erkenntnisse deuteten auf ein Gewaltdelikt hin.

Im Verlauf des Tages verhaftete die Polizei einen tatverdächtigen 56-jährigen Schweizer aus Würenlos AG. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie die Oberstaatsanwaltschaft Aargau am Donnerstag mitteilte.

Die bisher ermittelte Beweislage zeigt laut Oberstaatsanwaltschaft, dass der Tod der Frau in Würenlos und somit auf dem Gebiet des Kantons Aargau eingetreten sein dürfte. Daher sei die Staatsanwaltschaft Baden für das Strafverfahren zuständig.

Die Details und Hintergründe des Delikts blieben Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Daher mache die Oberstaatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Angaben.(sda)