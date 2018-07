Gegen 17.45 Uhr am Montagabend fuhr ein 52-jähriger Motorradlenker auf der Überlandstrasse Richtung Dietikon. Auf Höhe der Einmündung zum Kloster Fahr (beim Unterengstringer Schützenhaus) beabsichtige ein 24-jähriger Automobilist, nach links ebenfalls in die Überlandstrasse einzubiegen. Aus zurzeit unbekannten Gründen kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen; der Motorradlenker zog sich beim Unfall erhebliche Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei am Dienstagnachmittag mitteilte.