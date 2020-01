Tim Mock hat einen unglaublichen Lauf und wird damit wieder attraktiv für GC

Es ist eine dieser schönen Geschichten, die der Sport schreibt: Vor zwei Jahren war Tim Mock bei den Grasshoppers ein junger, talentierter Unihockeyaner. Aber er war einer unter vielen. Als er dem Juniorenalter entwachsen war, ­beschieden die Stadtzürcher dem ­jungen Mann, der einst bei Uni­hockey Limmattal das Unihockey-ABC gelernt hatte, dass er sich besser einen anderen Klub suchen soll. Der Grund: Er werde es bei den Grasshoppers nicht in das NLA-Team schaffen. «Sie legten mir einen Vereinswechsel nahe», sagt Mock im Rückblick.

Der Student packte in der Zürcher Hardau seine sieben Sachen und schloss sich im Sommer 2018 dem aufstrebenden ­Zentralschweizer NLA-Klub Zug United an. Seither ging es sportlich steil bergauf für die Zuger und ihren Offensivakteur Mock. Der bisherige Höhepunkt: Am vergangenen Wochenende besiegten Mock und seine Teamkollegen die Grasshoppers in der 17. Meisterschaftsrunde mit 8:4.

Der historische und spezielle Erfolg gegen den Ex-Verein

Mock lancierte den ersten Sieg gegen GC überhaupt in der Zuger Vereinsgeschichte mit einem Assist zum 1:0. «Das war für mich speziell», so Mock, «ein Erfolg gegen meinen früheren Verein.» Grosse Worte sind seine Sache nicht. Und so hielt sich seine Freude über diesen Coup in überschaubarem Rahmen.

In der Tabelle liegen die Zuger, die Mock vor dem Saisonstart zum ­Captain beförderten, in ihrer dritten Saison nach dem Wiederaufstieg auf Rang drei. Fünf Partien vor Ende der Regular Season ist die wiederholte Qualifikation für die Playoffs nur noch Formsache.