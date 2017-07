«Ich habe gewusst, ich muss etwas unternehmen, je mehr sich die Individualdistanz verringerte. Pfeffersprays sind ein sehr adäquates Mittel, um einen Hund fernhalten zu können», führte er weiter aus. Zudem blieben aus einem Pfefferspray-Einsatz keine Schäden.

Die Gemeinsamkeit von Pfefferspray und Axe-Deo

Wobei laut Aussage des anderen Manns der eine Retriever in den Tagen nach dem Vorfall immer weglief, wenn sich sein Herrchen Axe-Deo unter die Achseln sprayte. Jedenfalls lief der Retriever-Halter auf den Terrier-Halter zu, um ihm den Pfefferspray wegzunehmen und die Polizei anzurufen. So wurde aus einem Spaziergang ein Rechtsverfahren, dessen Akten – so dick wie ein Bundesordner – am Mittwoch vor Einzelrichter Bruno Amacker auf dem Tisch lagen.

Ein schwieriger Fall, zumal sich die beiden Versionen so stark unterschieden, dass der Staatsanwalt eine Haupt- und eine Eventualanklage einreichte. So gab der Retriever-Halter an, dass der andere auch ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe, eine Tätlichkeit, die der Rentner vehement abstritt.

Eine Tätlichkeit erachtete das Gericht nicht als bewiesen, eine Sachbeschädigung auch nicht, da der Retriever keine bleibenden Schäden davontrug. Verurteilt wurde der Rentner schliesslich wegen fahrlässiger Tierquälerei in einem Fall. Die Einschätzung, dass ein Angriff der Retriever bevorstand, war nicht zwingend», erklärte Richter Amacker. Der Rentner sei somit einem vermeidbaren Sachverhaltsirrtum erlegen. Zu den Verfahrenskosten, die ihm auferlegt wurden, kam eine bedingte Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu 50 Franken hinzu.