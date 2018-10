Bernarda Brunovic hat sich bei der Casting-Show The Voice of Germany für die nächste Runde qualifiziert. Mit ihrer Darbietung des durch Marvin Gaye bekannt gewordenen Soul-Klassikers «I Heard It Through The Grapevine» riss sie am Sonntagabend nicht nur das Publikum mit, sondern erhielt auch grosse Zustimmung von den Coaches. Es dauerte nicht lange, und alle vier Coaches hauten auf ihre Buzzer, um ihre Begeisterung kundzutun. Dazu erhielt sie von den Zuschauern und den Juroren rasenden Beifall.