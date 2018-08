Der Tennisclub Weihermatt Urdorf feiert am Samstag sein 50-jähriges Bestehen. Am 23. April 1968 wurde mit der Gründungsversammlung im Embri-Saal in Urdorf der Grundstein für den Sportverein gelegt. Gründungsmitglied Fritz Kleisli verfasste anlässlich des Jubiläums eine Festschrift, in der er die Geschichte des Tennisclubs Revue passieren lässt.

Im Jahr 1968 war die Schweizer Tennisszene im Aufwind. Zwar waren in den wenigen exklusiven Tennisclubs vornehmlich Herren in langen weissen Hosen anzutreffen. Doch ein Trend weg von den elitären Zirkeln zeichnete sich ab. Es entstanden mehr und mehr Anlagen, auch in ländlichen Gegenden. In Urdorf war das Bedürfnis nach einer Tennisstätte ebenso zu spüren. Fritz Walther setzte sich besonders dafür ein. Dabei war er gar kein Tennisspieler, sondern ein Curler. Walther liess 1965 die Curlinghalle in Urdorf bauen und war damals der Präsident des Urdorfer Curlingclubs. Doch das war ihm nicht genug. Er war überzeugt, dass Urdorf auch eine Tennisanlage braucht. Kurzerhand rief er ein Initiativkomitee ins Leben. Auch der Urdorfer Gemeinderat fand Gefallen an Walthers Idee und so dauerte es nicht lange bis der Verein am 7. Juni 1968 seine erste Generalversammlung durchführte, damals mit 58 Mitgliedern.

Ein Club ohne Tennisplätze

Das Essentielle fehlte dem neuen Club aber noch: Tennisplätze. Die Lust auf Tennis war jedoch so gross, dass man den Spielbetrieb auf der Kunsteisbahn Urdorf vollzog. Dort spielte man auf knallharten und extrem unebenen Betonplätzen. Ende 1969 wurde aber klar: Der TC sollte seine eigenen Plätze bekommen. Doch für das rund 500'000 Franken teure Bauprojekt liessen sich Ende der 1960er-Jahre keine Bankkredite finden. Die Banken durften zu dieser Zeit keine Hypotheken mehr vergeben. Doch für die tennisangefressenen Urdorfer war das kein Grund zum Aufgeben. Man beschloss, eigene Darlehen zu zeichnen, die die Zeit der Kreditrestriktionen überbrücken sollte.