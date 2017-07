Nächste Woche fahren beim Gewerbehaus Gubrist in Weiningen die Bagger auf. Als Teil der Vorausmassnahmen zum Bau der dritten Gubriströhre plant das Bundesamt für Strassen (Astra) den Teilabbruch des Gebäudes. Wie es in einer Mitteilung heisst, starten die Arbeiten beim Tunnelportal in Weiningen ab am 2. August.