«Switzerland’s next Topmodel»: Nayla Joy will vom Stall auf den Laufsteg

Regentropfen fallen auf den Asphalt, Regenschirme strömen durch die Bahnhofstrasse in Zürich. Nayla Joy Dubs schreitet über das Tramtrassee, als wäre es ein Laufsteg. Mit ihrer wallenden Mähne und den Batik-Jeans zieht die 21-Jährige viele Blicke auf sich. «Es würde wohl niemand denken, dass ich heute Morgen um 6 Uhr im Pferdestall stand, um auszumisten», sagt sie und lacht. Eigentlich sei sie ein Landei und laufe lieber in Reithosen und Stiefeln rum. «Doch manchmal habe ich auch Lust, mich so richtig aufzustylen», sagt Dubs.

Ihre Wandelbarkeit stellt die Aescherin heute Abend in der ersten Folge der zweiten Staffel von «Switzerland’s next Topmodel» auf Pro Sieben Schweiz unter Beweis. Sie ist eine von 20 Kandidatinnen und Kandidaten. In der Sendung sucht Moderatorin und Model Manuela Frey mit Influencerin Zoë Pastelle und wechselnden Gastjuroren nach Modelnachwuchstalenten. Dubs ist bereits die zweite Kandidatin, die aus der Limmattaler Gemeinde Aesch stammt. Die Aescherin Vivienne Oesch war bei der ersten Staffel mit dabei. «Es hat wohl mit der Landluft und den Kühen zu tun», erklärt Dubs die Modeldichte im kleinen Dorf und schmunzelt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sie an einer Casting-Show teilnimmt. Anfang Jahr versuchte sie, Heidi Klum bei «Germany’s next Topmodel» von sich zu überzeugen. Sie schaffte es jedoch nicht über die Top 40 hinaus. Kein Grund für Dubs, kleinbei zu geben. «Ich habe die erste Staffel von ‹Switzerland’s next Topmodel› verfolgt und das Format sagte mir zu, deshalb bin ich ans Casting der zweiten Staffel gegangen.» Als sie eine Zusage erhielt, überkamen die Aescherin jedoch Zweifel. «Meine beste Freundin musste mich schliesslich dazu überreden.»

Rückblickend eine gute Entscheidung: «Es war eine tolle Erfahrung. Die Dreharbeiten haben mir im Vergleich zu ‹Germany’s next Topmodel› viel besser gefallen. Es war familiärer, das Modeln stand im Vordergrund und nicht etwa Streitereien und Zickendramas.» Man habe sich Zeit für die Kandidaten genommen. «Ich war keine Nummer wie in Heidi Klums Sendefabrik.»

Zudem sei sie beim Schweizer Format ganz anders an die Sache herangegangen. «Ich habe mich nicht so unter Druck gesetzt und sehr wenigen Leuten davon erzählt. Nur meine Familie und einige Kollegen wussten davon.» Die Reaktion ihrer Mutter sei herrlich gewesen: «‹Oh je schon wieder? Was kommt als Nächstes? Deutschland sucht den Superstar?›, hat sie mich gefragt, als ich ihr davon erzählte.» Doch auf die Unterstützung ihrer Mutter könne sie zählen. Mit ihr wohnt Dubs seit ihrer Geburt in Aesch. «Ich kann mir nicht vorstellen, nach Zürich in die Stadt zu ziehen. Ich liebe das Landleben, die Natur und die Ruhe in Aesch.»