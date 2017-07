Heisst der nächste Präsident der Stadt Dietikon Roger Bachmann? Derzeit ist nur mit Mühe ein Szenario denkbar, in welchem es anders kommt am 4. März 2018, dem Tag der Gesamterneuerungswahl. Spätestens seit Stadtpräsident Otto Müller (FDP) am 20. Juni bekannt gab, dass er nicht wieder antreten wird, stieg die Temperatur in der Gerüchteküche. Nachdem sich der Vorstand der SVP-Ortspartei zunächst zurückhaltend über mögliche Kandidaten für Stadtrat und Präsidium geäussert hatte, nannte sie am Mittwoch Namen. Präsident Rochus Burtscher schrieb in einer Medienmitteilung, dass sich nach intensiver Diskussion der SVP-Fraktion drei Kandidaten für den Stadtrat herauskristallisiert hätten: Roger Bachmann (bisher), Roger Brunner (bisher) und Stephan Wittwer (neu).

«Der logische Kandidat»

«Als neuen Stadtpräsidenten schlagen wir Roger Bachmann unserer Mitgliederversammlung vor. Er ist ein profilierter und bestens geeigneter Kandidat, der die Stadt Dietikon in ihrer Entwicklung weiterbringen kann und wird», so die Mitteilung weiter. Gut verankert und hoch kompetent sei er und weit über alle Lager hinweg akzeptiert. Burtscher: «Am 4. September wird die Mitgliederversammlung der SVP Dietikon die Möglichkeit haben, den Vorschlag der Grossfraktion zu diskutieren und darüber zu bestimmen.» Alles andere als eine Zustimmung zu den Kandidatenvorschlägen wäre allerdings eine sehr grosse Überraschung. In einem ersten Interview äusserte sich Roger Bachmann am Mittwoch zu seiner Kandidatur.