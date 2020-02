Süsse, aber sture wollige Vierbeiner — fünf Alpakas weiden in Bergdietikon

Auf dem Bauernhof im Eichholz in Bergdietikon leben seit rund vier Monaten fünf Alpakas. Sie gesellten sich zu den Ziegen, Pferden und Kühen (Sömmerungsbetrieb), die auf dem langjährigen Familienbetrieb der Schneiders weiden. Die Tochter Tanja Schneider hat kürzlich den Betrieb von ihren Eltern Heinz und Beatrice übernommen und führt seit diesem Jahr den Hof gemeinsam mit ihrem Partner Patrick Bräm. «Ich wollte ein vielseitiges und spezielles Tier, welches nicht in erster Linie für die Fleischproduktion vorgesehen ist», sagt sie. Zudem würden sich Alpakas hervorragend zum Weiden von steilen Hängen eignen und als Lieferant für hochwertige Wolle dienen. «Sie lassen sich auch wunderbar in der tiergestützten Therapie einsetzen.»

Gesagt, getan. Seit Schneider und Bräm gemeinsam den Sachkundenachweis für Neuweltkameliden absolviert haben, kümmern sie sich um die wolligen Vierbeiner. Seither sorgt das Spazierengehen für «Jö-Effekte.» An der Leine führt Schneider gemeinsam mit interessierten Personen die Alpakas mit ihren erhobenen Häuptern durch Bergdietikon. Viele Spaziergänger, denen auf dem Weg begegnet wird, halten grinsend an und freuen sich über dieses nicht alltägliche Bild. Streicheleinheiten gewähren die fünf aber erst, wenn sie etwas Vertrauen zum Gegenüber haben. «Durch ihr ausgesprochen neugieriges Wesen nehmen sie jedes Detail in ihrer Umgebung wahr», sagt Schneider.

Charakterzug eines Alpakas lässt sich durchschauen

«Es sind so schöne Tiere, besonders ihre Kulleraugen mit den ellenlangen Wimpern», schwärmt Ursi Kohli. Sie begleitete die Truppe am vergangenen Sonntag. Ebenso Laura Andracchio: «Luc würde sich mit seiner Frisur bestens dazu eignen, um als Vorbild für die Kreation einer Comicfigur zu dienen», sagt sie. Die Ausdrücke und Frisuren der Langhälse bringen einem in der Tat zum Schmunzeln und verraten viel über den Charakterzug der einzelnen Tiere. Hier der lustige und freche Luc mit seinen verstrubelten braunen Haaren und den X-Beinen. «Aber auch er schafft es über Hindernisse im Parcours», sagt Schneider und lacht. Er ist mit seinen drei Jahren der Jüngste der Bande. Und da das Model Carina, die niemals von der Seite der anderen Dame Marcelina weicht. Zudem mit dünnerem schwarzen Fell und gelassenem Blick der zehnjährige Carlos. Und Martino, der verträumte Weisse, welcher meistens das Schlusslicht der Gruppe bildet.