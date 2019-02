In der Schweiz wachsen schätzungsweise 100 000 Kinder mit einem alkoholkranken Elternteil auf. Hinzu kommen diejenigen, deren Eltern an einer anderen Sucht leiden. Die Kinder verschweigen oftmals ihre Not aus Loyalität gegenüber den Eltern. Diese wiederum verheimlichen aus Angst und Scham ihre Krankheit.

Deshalb erfährt vielfach niemand ausserhalb der Familie von der schwierigen Situation. Dementsprechend erhalten Betroffene auch keine Hilfe. Die Stiftung Sucht Schweiz will dies ändern. Mithilfe einer nationalen Aktionswoche für Kinder von suchtkranken Eltern will sie das Tabu brechen und die Öffentlichkeit für die Situation und Bedürfnisse dieser Kinder sensibilisieren.

Die Aktionswoche findet vom 11. bis 17. Februar statt und beinhaltet unter anderem Kurse, Diskussionen und Weiterbildungen. Damit reiht sich die Schweiz in eine internationale Bewegung ein. Länder wie Deutschland oder Grossbritannien führen bereits seit mehreren Jahren in den Tagen um den Valentinstag eine solche Aktionswoche durch.

Arbeit mit Schulen

Die jeweiligen Angebote werden von den regionalen Präventionsstellen organisiert. Dazu gehört auch die Suchtpräventionsstelle der Bezirke Affoltern und Dietikon. Stellenleiterin Karin Aeberhard und Präventionsfachfrau Gabriela Hofer konnten die Bibliotheken Dietikon, Schlieren und Affoltern zum Mitmachen bewegen. «Es wird Thementische mit Broschüren, Büchern und Filmen geben», sagt Aeberhard.