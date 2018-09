Man hätte sich gerne in Schale geschmissen und wäre schwungvoll über das Parkett geschwebt: Als der Wahldietiker Philip Rellstab mit seinen Musikern zu spielen begann, wähnte man sich in einem gediegenen Jazz-Club, statt in einem Festzelt.

Rellstab präsentierte am Stadtfest seine Formation „JazzSome XXL“ und gespielt wurde im Stil der legendären West-Coast-Aufnahmen von Miles Davis und Gill Evans. Das Publikum zeigte sich begeistert und manche Kenner der Jazz-Musik spendeten während den Songs grossen Applaus.