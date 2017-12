Mehr Platz ist also nötig. Diesen soll insbesondere die Aufstockung des Geroldswiler Schulhauses Huebwies um zwei Geschosse bieten. Über den Kredit von voraussichtlich sechs Millionen Franken stimmt das Volk von Geroldswil und Oetwil am 10. Juni 2018 ab. Investitionen, die bereits 2018 anstehen, sind die Erneuerungen der Kindergartenspielplätze Breitland (Geroldswil) und Oberdorf (Oetwil) sowie unter anderem die Installation von W-Lan.

Schulpflegerin Christine Sieber (parteilos), zuständig für Schulentwicklung und Qualitätssicherung, hielt aber fest, dass es bei der Steuererhöhung nicht um die Investitionen gehe, sondern ums Tagesgeschäft. Dem schloss sich Franz Heller (FDP), Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK), an: «Ohne die Steuererhöhung kann die Schule ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen.»

Rechnung 2017 schliesst schlechter ab als budgetiert

Bei der Erklärung des Budgets hielt Finanzvorsteher Meier auch fest, wie es derzeit bei der Rechnung 2017 aussieht. Gemäss aktuellem Stand wird sie mit einem Defizit von zwischen 750 000 und 800 000 Franken abschliessen. Budgetiert war ein Defizit von 550 000 Franken.

Barbara Ita tritt nicht mehr an

Zum Schluss gab Schulpräsidentin Kugler bekannt, dass die Liegenschaftenvorsteherin der Schule, Barbara Ita (parteilos), bei den Gesamterneuerungswahlen am 15. April 2018 als einziges Schulpflegemitglied nicht mehr antreten wird.