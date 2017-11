Ohnehin ist Martinez für seine ruhige und höfliche Art bekannt. Vom rauen Ton, der in vielen Küchen herrscht, hält er nicht viel. «Wenn du bitte sagst, kommt das auf dich zurück», sagt er. Geduldig und freundlich ist er also nicht nur mit seinen zahlenden Gästen, sondern etwa auch mit Samuel Keller*, der an diesem Tag aushelfen gekommen ist. Der Stürmeierhuus-Angestellte, der kurz nach seiner Kochausbildung ein Burnout erlitt und sich hier nun auf den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt vorbereitet, nennt Martinez dafür «nicht meinen Chef, eher einen Freund».

«Wenn David ruft ...»

Die Grenzen zwischen Freund und Arbeitskollege verlaufen bei Martinez manchmal fliessend. Roger Serrahima etwa, der Sous-Chef im Arbeitskette-Restaurant Limmathof, kennt Martinez schon seit vielen Jahren; er ist der Götti seines ersten Buben. Und zu seinen Dekorationen gehören nicht nur der «Clouds»-Michelin-Stern und die 16 Gault-Millau-Punkte, die er im «Greulich» erkocht hatte, sondern auch eine ganze Garde von gastronomischen Ziehsöhnen, die längst ihrerseits von sich reden machen. Mit vielen von ihnen unterhält er immer noch freundschaftliche Kontakte. Einer, dessen unprätentiöse, aber hochwertige Küche in Zürich gerade selbst ziemlich erfolgreich ist, hilft Martinez an diesem Tag spontan in Schlieren aus: «Gamper»-Koch Marius Frehner bereitet zum Dessert Birnen-Tartes-Tatin vor, weil Martinez’ üblicher Kurspartner erkrankt ist. «Wenn David ruft, komme ich», sagt Frehner, der Martinez’ erster Lehrling im «Greulich» war.

Als die Speisen später in der Stube des Stürmeierhuus an die Tische gebracht werden, sind einige recht erstaunt, was sie da unter fachkundiger Anleitung hingekriegt haben. Auch die Gäste, die jeder Kursteilnehmer für weitere 95 Franken zum Essen einladen kann, loben die Gerichte, zu denen je ein passender Wein serviert wird. Und wenn David Martinez zum nächsten Kurs ruft, werden einige von ihnen wieder dabei sein.