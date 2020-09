Stellenplan der Abteilung Bau und Planung erhöht +++ Birmensdorf nimmt Deckbelag von Wasserleitungsersatz in Angriff

Um die anstehenden Grossprojekte in der Gemeinde wie etwa den Ersatzneubau des Wasserreservoirs Buechhoger oder die Überarbeitung der Flurordnung bewältigen zu können, ist in der Abteilung Tiefbau der Gemeindeverwaltung Uitikon eine Entlastung des Personals notwendig, findet der Gemeinderat. Zudem wird das Sekretariat für das Mehrzweckkommunikationsnetz der Gemeinde, das Antennensekretariat, derzeit von verschiedenen internen wie auch externen Personen betreut. Dadurch gibt es in der Gemeindeverwaltung keine klare Ansprechperson. Deshalb hat der Gemeinderat Stellenplananpassungen vorgenommen, wie er in einer Mitteilung schreibt. So werde der aktuelle Sachbearbeiter Bau und Planung sein bisheriges Teilzeitpensum von 50 Prozent auf neu 80 Prozent erhöhen und den Bereich Feuerpolizei, der bisher bei der Abteilung Tiefbau beheimatet war, sowie das Antennensekretariat übernehmen. Der Gemeinderat hat dazu den Stellenplan der Abteilung Bau und

Planung um 30 Stellenprozente auf neu 180 Stellenprozente erhöht.

Deckbelag wird eingebaut

Im Frühjahr 2018 hat der Birmensdorfer Gemeinderat das Projekt für den Ersatz der Wasserleitung auf einer Länge von rund 350 Metern und für den Neubau der Ringschlussleitung in der Strasse Im Hang genehmigt und für die Umsetzung 465000 Franken bewilligt. Nun wird der Deckbelag eingebaut. Dafür hat der Gemeinderat knapp 102000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt, wie er mitteilt. Es sei üblich, während zweier Jahre allfällige Setzungen abzuwarten, bevor der Deckbelag eingebaut werde. Die Bauzeit betrage ein bis zwei Wochen. Baubeginn ist voraussichtlich der 14. September.