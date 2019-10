Stadt will Alterszentrum Sandbühl für 15,4 Millionen verkaufen: Verantwortlichen stellen sich der Kritik

Sie verstehe die Sorgen um die Zukunft und das Misstrauen gegenüber dem Projekt, sagte Finanz- und Liegenschaftsvorsteherin Manuela Stiefel (parteilos) während der lebhaften Debatte am Montagabend im Stürmeierhuus. «Ich mag es, wenn es hin und her geht. Ich wünsche mir, wir hätten im Juni im Parlament schon so diskutiert». Die Stadt Schlieren hatte eingeladen, um vor der Urnenabstimmung über den geplanten Verkauf des Alterszentrums Sandbühl am 17. November zu informieren. Die Stadt will das sanierungsbedürftige Gebäude mitsamt Land für 15,4 Millionen an das angrenzende Spital Limmattal verkaufen. Die Bevölkerung muss darüber entscheiden, weil an der Gemeinderatssitzung im Juni 14 Parlamentsmitglieder das Behördenreferendum gegen den Verkauf ergriffen hatten. Dies, obwohl das Geschäft zunächst mit 21 zu 8 Stimmen angenommen worden war. Stiefel bedauerte, dass die Vehemenz, die jetzt in den Widerstand gegen das Projekt fliesse, bei der Ratsdebatte noch gefehlt habe.

Für uns überwiegt das öffentliche Interesse, dem Spital eine gute Zukunft zu ermöglichen Manuela Stiefel

Zunächst präsentierte Stiefel im Stürmeierhuus die Abstimmungsvorlage und Alters- und Sozialvorsteher Christian Meier (SVP) informierte über die Hintergründe. Thomas Brack, Direktor des Spitals Limmattal, sagte, dass das Land langfristig als strategische Landreserve für einen Spitalausbau Richtung Osten genutzt werden soll. Und Lukas Zumsteg von «Liechti Graf Zumsteg»-Architekten präsentierte das Siegerprojekt «Der Himmel ist grün» für den Neubau einer Alterseinrichtung, die das Sandbühl ersetzen soll (die Limmattaler Zeitung berichtete). Abstimmungs-Gegner lancieren die Diskussion In der anschliessenden Fragerunde war das Anfang Oktober gegründete Komitee «Hebe mer Schliere Sorg», das sich gegen den Sandbühl-Verkauf einsetzt, im Publikum prominent vertreten. Vom siebenköpfigen Komitee mit Mitgliedern aus SP, CVP, Grüne und dem Quartierverein schalteten sich die Gemeinderäte Heidemarie Busch (CVP), Thomas Widmer (QV), Dominik Ritzmann (Grüne) und alt Gemeinderat Jürg Brem (SP) in die Diskussion ein. Ritzmann kritisierte, dass zu viel Vortragszeit für die Vorstellung der geplanten Alterseinrichtung neben dem Ortsmuseum aufgewendet worden sei. So könne der Eindruck entstehen, der Neubau sei mit dem Verkauf des Sandbühls verknüpft. «Der Verkauf hat keine Auswirkungen auf den Bau einer neuen Einrichtung», bestätigte Stiefel. «Aber wir wollten beide Themen behandeln, weil die Bevölkerung sich die Frage nach der Anschlusslösung automatisch stellt.» Auch bedeute ein Verkauf, dass die Stadt sich dank der Einnahmen für den Neubau weniger stark verschulden müsse, fügte sie an.

Ich gönne dem Spital den Handlungsspielraum, aber er geht auf unsere Kosten Thomas Widmer