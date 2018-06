Spreitenbach will Masterplan

Sein Amtskollege Valentin Schmid (FDP), Gemeindepräsident von Spreitenbach, pflichtet ihm bei. «Ich finde den Vorschlag prüfenswert.» Spreitenbach ist vom Lärm des Rangierbahnhofs momentan stark betroffen. Schmid fordert unbedingt einen Masterplan, wenn der lärmige Rangierbahnhof endlich wegkommen sollte. Dieser Plan soll klären, wo wie gebaut wird und wo Freiflächen bleiben. «Für ein Stadion hätte es sicher auch Platz», so Schmid. Doch er sagt auch: «Das grösste Problem würden die SBB sein. Sie müssen zuerst erkennen, dass es den Rangierbahnhof in dieser Grösse nicht mehr braucht.»

Die Verkehrsanbindung für ein Stadion sei optimal. Bezüglich der Sicherheit, wenn 20 000 Fussballfans ins Limmattal kommen würden, sagt er: «Ein Fussballstadion ist an 360 Tagen des Jahres völlig problemlos. Nur bei wenigen Hochrisikospielen pro Jahr ist es eine Herausforderung, die Sicherheit zu gewährleisten. Da bräuchten wir sicher die Hilfe weiterer Polizeikorps, etwa der Kantonspolizeien, denn weder Spreitenbach noch Dietikon hätten genügend Polizisten dafür.»

Ennet der Limmat, in Oetwil, ist der Lärm des Rangierbahnhofs ebenfalls sehr laut. Gemeindepräsident Paul Studer (FDP) sagt zum Stadion-Postulat: «Grundsätzlich stehe ich der Idee positiv gegenüber. Sie ist prüfenswert.» Doch er schiebt gleich nach: «Für Oetwil hat die Überdeckelung des Rangierbahnhofes, die wir schon seit Jahren fordern, oberste Priorität.» Mit dem Deckel soll der Lärm eingedämmt werden. Was dann auf den Deckel genau komme, ob Fussballstadion, Wohnbauten oder Gewerbe, ist für Studer zweitrangig. Es sei vor allem wichtig, dass nicht grosser Verkehr entstehe und auch nichts, das Lärm mache. «Am Ende muss für uns der Lärm-Saldo einfach tiefer sein, als wenn der Rangierbahnhof weiterbetrieben werden würde», so Studer.

In der Nachbargemeinde Geroldswil bläst Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) ins gleiche Horn. «Ich sage vorsichtig Ja zu der Idee. Warum nicht? Seien wir doch ein bisschen innovativ.» Es sei insbesondere wegen der guten Verkehrsanbindung eine «bestechende Idee». Als bekennender GC-Fan finde er es aber schon irritierend, dass in der Stadt Zürich ein Fussballstadion derartige Probleme bereitet.

Von Mehrverkehr, vor allem auf der A3, könnte Urdorf betroffen sein. Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) sagt, es brauche sicher Studien, die die Chancen und Risiken einer dereinstigen Nutzung des Geländes des Rangierbahnhofs aufzeigen.

Für Postulant Wiederkehr liegen die Vorteile eines Fussballstadions auf dem Rangierbahnhof auf der Hand: «Die Verkehrserschliessung ist optimal, vor allem wenn die S-Bahn-Station Silbern endlich gebaut wird. Es ist für beide Klubs ein neutraler Standort», so Wiederkehr. «Und schliesslich ist die Bewilligungspraxis der Limmattaler Behörden wohl auch etwas konstruktiver als die der Stadt Zürich.»

«SBB Cargo ist zu bequem»

Doch inwiefern spielte die Aussicht, den Rangierbahnhof loszuwerden oder zumindest zu verkleinern, bei der Einreichung des Postulats eine Rolle? Schliesslich ist der Rangierbahnhof vielen Limmattalern ein Dorn im Auge, weil er deutlich überdimensioniert ist. 2017 war er nur zu 35 Prozent ausgelastet, wie die Limmattaler Zeitung im letzten November publik machte. Wiederkehr, der auch im Vorstand des Komitees «Gateway: So nicht!» sitzt, sagt: «Mindestens einen Teil des Geländes des Rangierbahnhofs muss man besser nutzen. Wenn SBB Cargo ein Privatunternehmen wäre und wie jetzt jedes Jahr Millionen-Verluste einfährt, müsste es sich überlegen, was es ändern soll. Doch dieses Unternehmen ist zu träge und zu bequem, weil es regelmässig Millionen an Subventionen vom Bund bekommt.» Die SBB wollten nichts sagen. Der Anstand gebiete es, der Beantwortung des Postulats durch den Regierungsrat nicht vorzugreifen, hiess es lediglich.

Dem Stadion positiv gegenüber steht der FC Dietikon. Präsident Thomas Roth sagt, er wisse zwar nicht, ob man direkt davon profitieren könnte, aber: «Als Fussballfan finde ich es prinzipiell gut, wenn irgendwo für irgendwen ein Fussballstadion gebaut wird.»