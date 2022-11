Spreitenbach/Urdorf Ukrainischer ­Botschafter war zu Besuch – und informierte sich über energieeffizientes Bauen Wie die Stiftung Umweltarena Schweiz mitteilt, war vor kurzem der Ukrainische Botschafter im Limmattal zu Gast. Er informierte sich dabei über energieeffizientes Bauen im Hiblick auf den Wiederaufbau der Ukraine.

Artem Rybchenko, Botschafter der Ukraine in der Schweiz (links) mit René Schmid, Architekt Umwelt Arena und Projekt „Bauen 2050 Urdorf“, René Schmid Architekten AG, Zürich im Gespräch vor dem Mehrfamilienhaus in Urdorf. zvg / Stiftung Umweltarena Schweiz

Wie die Umweltarena Spreitenbach letzten Freitag mitteilte, hat der amtierende ukrainische Botschafter Artem Rybchenko kürzlich Spreitenbach und Urdorf besucht. Mit einer vierköpfigen Delegation besuchte er die Umweltarena Spreitenbach sowie das Projekt «Bauen 2050» in Urdorf von Architekt René Schmid. Bei Letzterem handelt es sich um die CO 2 -neutrale Wohnüberbauung mit 39 Wohnungen, die diesen Sommer Im Kessler 5/7/9 in Urdorf bezogen wurde.

Als ein Ziel der Stiftung Umweltarena Schweiz gilt die Information und Sensibilisierung der Bevölkerung sowie der Investoren hinsichtlich Energieeffizienz.

«Wir sind stolz, wenn wir ­Fachleuten aus aller Welt unsere ­Erkenntnisse weiter­geben ­können»,

wird Walter Schmid, Stiftungsratspräsident der Umweltarena, in der Mit­teilung zitiert.

«Beim Wiederaufbau der Ukraine setzen wir auf jeden Fall auf Nachhaltigkeit. Wir konnten hier viele nützliche und umsetzbare Erkenntnisse erwerben sowohl für CO 2 -neutrale Neubauten wie auch für Sanierungen von beschädigten Bauten», wird zudem der ukrainische Botscher Artem Rybchenko zitiert.

Wie es auf Nachfrage der «Limmattaler Zeitung» bei der Umweltarena Spreitenbach heisst, hat der Besuch konkret am Dienstag, 18. Oktober, stattgefunden.