Spreitenbach/Killwangen So viele Einsätze hatte die Feuerwehr Spreitenbach letztes Jahr 86 Einsätze in Spreitenbach und 11 in Killwangen hatte die Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen im Jahr 2022.

Zwar hatte die Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen 2022 insgesamt weniger Einsätze, aber der Einsatz wegen des Grossbrands im Industriegebiet von Spreitenbach am 29. Mai dauerte mehrere Tage. Bild: Valentin Hehli (30.5.2023)

Die Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen musste im letzten Jahr zu 38 Ernstfällen ausrücken – 26 weniger als im Vorjahr. Das geht aus dem Rechenschaftsbericht 2022 der Gemeinde Spreitenbach hervor.

Dagegen stieg die Zahl der Fehlalarme von 56 auf 62. Das Total der Alarme sank somit von 120 auf 100.

Einer ­davon war der Grossbrand vom 29. Mai im Industriegebiet von Spreitenbach, bei dem eine ­Lagerhalle einstürzte und das Feuer auf Nachbargebäude und Fahrzeuge übergriff. Die ­Feuerwehr stand dort mehr als drei Tage lang im Einsatz.

86 der Einsätze im Jahr 2022 ­erfolgten in Spreitenbach, 11 in Kill­wangen sowie je einer in Neuenhof, Würenlos und ­Tägerig. Die Feuerwehr leistet Einsätze in anderen Gemeinden als Stützpunkt für Höhen­rettungen oder als Nachbar­hilfe. (pz)