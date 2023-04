Spreitenbach Wegen nassem Wetter: Die am Sonntag geplante Eröffnung der Minigolfanlage Tivoli wird verschoben Wegen dem schlechten Wetter fehlen auf den Bahnen der Anlage beim Shoppi Tivoli noch die Signalisationen. Deshalb startet die Saison frühestens eine Woche später.

Die Spreitenbacher Minigolfanlage Tivoli wird unter der Leitung des Dietikers Walter Wiederkehr neu eröffnet – aber später als geplant. Bild: Andrea Zahler

Eigentlich hätte die Minigolfanlage Tivoli in Spreitenbach an diesem Sonntag eröffnet werden sollen. Nun muss der Start allerdings verschoben werden, sagt Betreiber Walter Wiederkehr, der die Anlage letztes Jahr kaufte und seither rundum Instand gestellt hat. Wegen der tiefen Temperaturen und des nassen Wetters in letzter Zeit habe die Renovation der Minigolfbahnen noch nicht komplett fertiggestellt werden können.

Walter Wiederkeh. Andrea Zahler

«Die Minigolfbahnen sind bis zum Wochenende so weit fertig, dass nur noch die weissen Markierungen angebracht werden müssen. Aber bis diese angebracht sind, dürfen die Bahnen nicht betreten werden», sagt Wiederkehr. Bei schönem Wetter will er am Sonntag zumindest das Gartencafé auf seiner Anlage öffnen. Spielt das Wetter nächste Woche mit, könnte der Minigolfstart dann am Wochenende vom 6. und 7. Mai erfolgen. Das definitive Startdatum wird auf der Website der Anlage, www.minigolf-tivoli-spreitenbach.ch, mitgeteilt.