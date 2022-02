Spreitenbach Tötungsdelikt in Wohnung: Staatsanwaltschaft Baden stellt Haftantrag gegen schwer verletzten 55-Jährigen Bei der am Samstag in der Wohnung in Spreitenbach aufgefundenen Leiche handelt es sich um einen 74-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Gegen den schwer verletzten 55-jährigen im Aargau wohnhaften Schweizer hat die Staatsanwaltschaft Baden einen Haftantrag gestellt.

In Spreitenbach fand die Polizei am Samstag eine tote und eine schwer verletzte Person. BRK News

Am Samstag rückte die Kantonspolizei Aargau aufgrund einer Meldung in ein Mehrfamilienhaus in Spreitenbach aus. Dort fand die Polizei in einer Wohnung einen 74-jährigen Mann, der seinen Verletzungen bereits erlegen war, sowie einen zweiten, schwer verletzten 55-jährigen Mann, der anschliessend per Helikopter in Spitalpflege geflogen wurde.

Die genauen Tatumstände sind noch nicht geklärt. Der Tathergang sowie ein allenfalls vorliegendes Tatmotiv bilden Gegenstand der laufenden Untersuchung. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus.

Wie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau am Dienstagmorgen mitteilt, hat die zuständige Staatsanwaltschaft Baden beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft gegen den schwer verletzten 55-jährigen Schweizer gestellt. (nic)

Bilder des Polizeieinsatzes am Samstag. CH Media Video Unit / Silja Hänggi

Die aktuellen Polizeibilder: