Spreitenbach Shoppi Tivoli hat einen neuen Eingang Das Einkaufszentrum in Spreitenbach hat dem Aussenplatz zwischen Hallenbad und Zentrumsschopf einen neuen Anstrich verpasst.

Mit dem neuen Eingang beim Zentrumsschopf kommt auch eine neue Gartenwirtschaft. Bild: zvg

Zwei Bauminseln, Sitzgelegenheiten und -podeste sowie ein Holzboden für die Restaurant-Terrasse: Der Aussenbereich vor dem Eingang des Shoppi Tivoli zwischen Zentrumsschopf und Hallenbad in Spreitenbach hat sich verändert. Die Eigentümerschaft des Einkaufszentrums, Credit Suisse REF Interswiss, hat den Platz für 1,6 Millionen Franken aufgewertet. Das Umbauprojekt dauerte vom August 2022 bis April 2023 und umfasst neben der Verschönerung auch die Sanierung des Bodenbelags mit einem Versickerungssystem, Begrünungen im Bereich zwischen der Post und dem Zentrumsschopf sowie neue, überdachte Veloabstellplätze.

Auslöser für die Aufwertung waren Rückmeldungen der Bevölkerung und von Gästen des Restaurants «Hans im Glück», das auf dieser Höhe im Shoppi Tivoli beheimatet ist. «Der Wunsch war da, dass das Lokal abends länger offen hat als das Einkaufszentrum, das um20 Uhr schliesst. Daher musste man das Restaurant gegen aussen öffnen, damit es auch nach Ladenschluss Besuch empfangen kann», erklärt Shoppi-Tivoli-Centerleiter Patrick Stäuble. Die Umgestaltung sei nun genutzt worden, um den Eingang attraktiver zu machen.

Schritt weg vom Auto hin zum öffentlichen Verkehr

So will das Shoppi Tivoli mit der Zeit gehen. «Das Einkaufszentrum ist introvertiert in dem Sinne, dass es über keinen Haupteingang oder einen schönen Aussenplatz gegen das Dorf verfügt», sagt Stäuble. Das sei der Vergangenheit des ersten Schweizer Einkaufstempels geschuldet. «Früher war es üblich, mit dem Auto ins Shoppi Tivoli zu fahren. Man hat den Fokus auf die Zugänge aus den Parkhäusern gelegt. Heutzutage ist man mehr auf den Öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr ausgerichtet. Dadurch werden solche Eingänge nach aussen wichtiger», sagt Stäuble.

Es ist ein weiterer Schritt des Einkaufszentrums nach aussen. Den ersten wagte man mit der Haltestelle der Limmattalbahn. Und mit der Terrasse der Überbauung Tivoli Garten, die Anfang 2025 bezugsbereit sein soll, folgt eine weitere Öffnung. Positives Feedback für die Aufwertung erhielt man bereits von den Gästen des «Hans im Glück», und auch den Mitarbeitenden des Shoppi Tivoli gefällt der neue Platz. «Viele von ihnen verbringen dort nun ihre Mittagspause», sagt Stäuble. Das Projekt wird in ein paar Wochen vollendet sein. Denn es fehlen noch die beliebten Veloständer.

Wegen Lieferverzögerung fehlen die Veloständer

Sie sollen verteilt vor dem Zentrumsschopf, bei der grossen Baum-insel und beim Hallenbad platziert werden. Stäuble sagt: «Es wird total 40 Stück geben, also fast doppelt so viele wie vorher. Wegen Liefer- und Produktionsverzögerungen dauert es jedoch noch eine Weile, bis sie den Aussenbereich komplettieren.»

Seitens der Gemeinde Spreitenbach zeigt man sich erfreut über die Aufwertung. «Das Resultat gefällt mir sehr gut. Und vor allem freue ich mich über das Restaurant Hans im Glück, das sieben Tage inder Woche geöffnet hat», sagt Gemeindepräsident Markus Mötteli (Mitte). Zusammen mit dem neu gestalteten Platz würden sich dort mehr Leute aufhalten, auch an Wochenenden. «Das ist toll.»