Spreitenbach Nach Grossbrand: Halle steht vor Abriss Im Spreitenbacher Industriequartier erinnern Brandruinen an die Feuersbrunst von 2022. Nun geht es vorwärts – zumindest auf einer Seite.

Noch immer erinnern im Spreitenbacher Industriequartier Brandruinen an den Sonntag, 29. Mai 2022, als dunkle Wolken über dem Dorf aufstiegen, die weithin zu sehen waren. Eine Halle, in der Bitumen – ein zähflüssiges Mineralölprodukt – gelagert wurde, stand in Flammen. Diese griffen bald auch auf die danebenliegende Halle über.

Die beiden Gebäude standen auf zwei verschiedenen Parzellen: Die eine, auf der der Brand ausbrach, gehört der Riederer Immobilien AG, die andere gleich daneben der Ortsbürgergemeinde, die sie aber im Baurecht abgegeben hat. Die darauf stehenden Bauten gehören der Tribeca Property AG aus Thalwil.

Deren Lagerhalle an der Fegistrasse 14 wurde bis zum Brand von einer Plastikverpackungsfirma genutzt. Bei den zwei kleineren Gebäuden davor handelt es sich um ein Wohnhaus und um ein Restaurant. Diese sollen nun ganz und die Halle zu zwei Dritteln abgebrochen werden: Bis zum 22. August liegt das Gesuch dafür auf der Spreitenbacher Bauverwaltung auf.

Gasleitung muss verlegt werden

Erst einmal gehe es darum, dass der Abriss schnellstmöglich über die Bühne gehen könne, heisst es darin. Dies diene dem Landschaftsbild und der Sicherheit der Gemeinde Spreitenbach, schreibt die Bauherrin Tribeca Property. So muss auch eine Gasleitung umverlegt werden, da diese im abgebrannten Gebäudeteil liegt. Die Kosten für den Abriss sind mit 250000 Franken veranschlagt.

Dass es mehr als ein Jahr dauerte, bis es nun zum Abrissgesuch kommen konnte, hat zwei Gründe: «Einerseits konnte das Schätzungsverfahren der Aargauischen Gebäudeversicherung nach dem Brand erst dieses Jahr abgeschlossen werden. Andererseits hatten wir noch Mieter in gewissen Räumlichkeiten», erklärt der Verantwortliche Kevin Kögler. Diese Flächen seien per Juli geräumt worden, die ehemaligen Mieter hätten ein neues Zuhause gefunden.

In einem nächsten Schritt soll hier eine neue, moderne Lagerhalle gebaut werden. Genaueres werde sich aber noch zeigen: «Wir planen, das Baugesuch dieses Jahr einzureichen», so Kögler. Über 17,4 Millionen Franken Schaden verursachte allein dieser Brand der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) im 2022. Es war der zweitgrösste Brandfall in deren Geschichte (die AZ berichtete). Bis zu 250 Feuerwehrleute seien zu Spitzenzeiten auf dem Platz gewesen, blickte Daniel Wiederkehr, Kommandant der Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen, vor einem Jahr in einem Newsletter der AGV auf den Grossbrand zurück.

Übergreifen der Flammen nicht verhindert

Darin beschrieb er auch, wie versucht wurde, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Lagerhalle, das Wohnhaus und das Restaurant zu verhindern. Dafür seien unter anderem Wasserwerfer ab Fahrzeug und Drehleiter sowie der Grosslüfter von Baden mit Wassernebel eingesetzt worden. Doch: «Die Hitzestrahlung und das Feuer waren zu stark fortgeschritten. Im Lagergebäude barsten im Treppenhaus sämtliche Fenster und das Feuer griff auf die Dachkonstruktion über.» Das habe zum Teileinsturz geführt.

Ein Glück sei gewesen, «dass die Fenster der Lagerräume auf allen fünf Etagen verkleidet waren und so das Feuer abgehalten werden konnte». Mit dem Wettinger Hubrettungsfahrzeug sei eine Haltelinie errichtet worden, damit der Rest verschont blieb. «Dies hat mit Schaum und Wasser sehr gut funktioniert», schrieb Wiederkehr weiter.