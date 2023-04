Spreitenbach Ein Kilo Crystal Meth: Kantonspolizei Zürich verhaftet vier Drogendealer in Spreitenbach Crystal Meth, Marihuana und viel Bargeld: Die Kantonspolizei Zürich hat in Spreitenbach drei Bulgaren und einen Schweizer verhaftet.

Dieses Geld und Marihuana wurde sichergestellt. Bild: zvg/Kapo ZH

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag, 4. April, in Spreitenbach vier Personen verhaftet und Betäubungsmittel sowie Bargeld sichergestellt, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Hinweise aus einem Ermittlungsverfahren der Kantonspolizei Zürich ergaben, dass in zwei Liegenschaften in Spreitenbach mit Betäubungsmitteln gehandelt wird. Die in Auftrag der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat und in Absprache mit der Kantonspolizei Aargau durchgeführten Kontrollen in den Liegenschaften führten zur Verhaftung einer mutmasslichen Betäubungsmittelhändlerin und von drei mutmasslichen Betäubungsmittelhändlern.

In den beiden Liegenschaften wurden zudem Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Franken, rund sieben Kilogramm Marihuana und rund ein Kilogramm Crystal Meth sichergestellt. Crystal Meth ist ein Methamphetamin, das eine sehr starke Wirkung zeigt und über ein grosses Abhängigkeitspotenzial verfügt.

Eine Bulgarin, zwei Bulgaren und ein Schweizer

Die 36-jährige Bulgarin, ein 47- und ein 51-jähriger Bulgare sowie ein 50-jähriger Schweizer wurden nach ihrer Festnahme wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels polizeilich befragt und der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt, schreibt die Kantonspolizei ­Zürich in ihrer Mitteilung weiter. (liz)