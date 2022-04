Spreitenbach Die letzten Gleise der Limmattalbahn sind verschweisst – ein emotionaler Moment für Gesamtprojektleiter Daniel Issler Am Montag erfolgte beim Shoppi Tivoli in Spreitenbach die letzte Gleisschweissung der Limmattalbahn-Strecke. Nach über viereinhalb Jahren Bauzeit steht die Fertigstellung kurz bevor.

Der Gesamtprojektleiter und Geschäftsführer der Limmattalbahn AG Daniel Issler und seine Stellvertreterin Fabienne Chappuis vollziehen die finale Zündung. Valentin Hehli

Am Montag kurz nach 10.30 Uhr war es so weit: Die letzten Gleise der Limmattalbahn wurden unter der Center-Mall-Passerelle beim Shoppi Tivoli in Spreitenbach verschweisst. Der Gesamtprojektleiter und Geschäftsführer der Limmattalbahn AG Daniel Issler und die stellvertretende Gesamtprojektleiterin Fabienne Chappuis entflammten gemeinsam das Feuer und liessen so den Stahl zwischen den beiden Gleisen verschmelzen.

Nun sind die ganzen insgesamt 56'200 Meter Schienen für die 13,4 Kilometer lange Bahn von Zürich-Altstetten bis nach Killwangen-Spreitenbach verbaut. Das Projekt, dessen Spatenstich im August 2017 war, neigt sich also nach gut viereinhalbjähriger Bauzeit dem Ende zu.

Limmattalbahn soll Gemeinden verbinden und zusammenbringen

«Ich habe schon als kleiner Junge gerne Eisenbahnen gebaut und damit gespielt», sagte Issler zunächst in seiner Ansprache. Er freue sich über die letzte Schweissung nach zwölf Jahren Planung und Arbeit. «Die Limmattalbahn soll in Zukunft die betreffenden Gemeinden besser verbinden und so näher zusammenbringen», sagte er weiter.

Auch die stellvertretende Projektleiterin des Totalunternehmens für den Gleisoberbau Walo Bertschinger AG, Regula Meier, zeigte sich erfreut über den Schritt. «Wir haben insgesamt 3500 Schweissungen für die Limmattalbahn vollzogen», sagte sie. Und:

«Besonders freut mich, dass seit 2018 das gleiche tolle Team im Einsatz ist und die Arbeiten ohne Unfälle erfolgt sind.»

Für die Bahn seien verschiedene Gleistypen verbaut worden: So fahre sie auf Rillen- und Vignolschienen, durch ländliche Gebiete und in Tunnels – diese Abwechslung dürfte das Limmattal ganz gut beschreiben.

Flammen liessen die Schienen rund um die Verbindungsstelle acht Minuten lang aufwärmen, bevor Issler und seine Stellvertreterin Chappuis die finale Zündung vollzogen und mithilfe eines Magnesiumstäbchen einen regelrechten Funken-Vulkan erzeugten, um die Gleise weich werden zu lassen. Die Gleisbauer von Walo Bertschinger entfernten schliesslich, mit feuerfester Kleidung und Lederhandschuhen ausgerüstet, die Vorrichtungen an den immer noch heissen Schienen, spitzten die Rillen heraus und schliffen sie grob ab.

«Jetzt sieht man die ungefähre Form. Wenn die Schienen etwas ausgekühlt sind, folgt der Feinschliff», erklärte Meier. Das Warten ist nötig, weil sich der Stahl mit der Abkühlung noch zusammenzieht. «Nach dem Feinschliff merkt man nicht mehr, dass man über eine Gleisverbindung fährt.» Solche Verbindungsstellen sind auf der Bahnstrecke nämlich ungefähr alle 18 Meter zu finden.

«Es macht Spass, bei der letzten Schweissung dabei sein zu können», sagte Chappuis nach getaner Arbeit. «Das ist ein Meilenstein nach so einer langer Zeit. Ich möchte allen Beteiligten herzlich für ihr Engagement danken.» Auch für Issler handelte es sich bei der Schweissung um einen besonderen Moment: «Wir haben lange auf das hingearbeitet», sagte er. «Dass nun die letzten Gleise verbunden sind, ist für mich emotional.»

11 Bilder 11 Bilder So hohe Flammen gab es bei der letzten Schweissung der Limmattalbahn-Schienen. Valentin Hehli

Der Bau der Limmattalbahn befindet sich im Endspurt: Noch bis Ende Juni werden letzte Tiefbauarbeiten beendet und Lichtsignalanlagen aufgebaut. Bereits am 2. Mai erfolgt die Auflösung des Grosskreisels West in Dietikon, der seit August 2019 den Individualverkehr zu einem grossen Teil im Einbahnregime durch die Stadt führt. Am 5. Mai wird das Depot der Limmattalbahn im Dietiker Niderfeld an die Aargau Verkehr AG übergeben, die die Limmattalbahn betreiben wird. Im Juli und August sollen die Fahrleitungen ausprobiert werden und im September, Oktober und November finden schliesslich Schulungsfahrten statt. Im November erwartet Issler auch die Betriebsbewilligung. Somit kann die Limmattalbahn pünktlich zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember ihren Betrieb aufnehmen. Zwei Tage zuvor starten die grossen Eröffnungsfeierlichkeiten.