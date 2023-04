Spreitenbach Auto kollidiert mit Limmattalbahn Am Samstagabend kam es in Spreitenbach zu einer Kollision zwischen einem Auto und der Limmattalbahn. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, kurz nach 17:00 Uhr, in Spreitenbach. Ein auf der Industriestrasse fahrender Autofahrer fuhr in Spreitenbach in Richtung Bahnhofstrasse und kollidierte mit der von Neuenhof herkommenden Limmattalbahn.

Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein hoher Sachschaden. zvg

Der 42-jährige Autofahrer dürfte beim Queren der Bahnlinie das Rotlicht missachtet haben. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken. (has)