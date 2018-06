Lautes Gekreische und wildes Toben im Singsaal der Primarschule Kalktarren in Schlieren. Die Kinder knien vor der Bühne und blicken aufgeregt nach oben zu Euridice Imfeld. Die Instruktorin des Projekts «Fitness for Kids» war bereits vor fünf Wochen an der Schule und hat den Erst- bis Sechstklässlern ein Sporttraining nähergebracht und ihnen erklärt, wie man sich gesund ernährt.

«Wir sehen eigentlich kein Problem aus gesundheitlicher Sicht», sagt Céline Schleich, die Programmleiterin, «wir wollen einfach früh damit anfangen, den Kindern zu vermitteln, was ein gesunder Lebensstil ist.» Den Primarschülern solle gezeigt werden, dass es leicht sei, sich an die Regeln zu halten: «Jeder hat ein Tagebuch geführt.» Darin haben die Kinder notiert, ob sie die acht Gläser Wasser, fünf Portionen Gemüse oder Früchte zu sich genommen und ob sie sich eine Stunde am Tag bewegt haben.

Am Work-out nahmen auch gleich zwei prominente Überraschungsgäste teil: Die Tele-Züri-Wetterfee Jeannette Eggenschwiler und die ehemalige SRF-Sportmoderatorin Regula Späni. «Wir müssen auf unseren Körper achten. Er ist das Haus, in dem wir leben», sagte Eggenschwiler. Späni findet das Projekt aus einem weiteren Grund wichtig: «Sport und Bewegung machen glücklich.»