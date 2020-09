Spital erwartet maximal vier Flüge pro Tag – aber nur, wenn es keine Lärmschutzfenster braucht

Der Spitalverband Limmattal will die Grundstücke erwerben, auf der das Schlieremer Pflegezentrum Sandbühl steht. Die Spitaldelegierten haben sich am Mittwochabend einstimmig für den beantragten Kauf für 15,356 Millionen Franken ausgesprochen. Am 27. November werden die Stimmberechtigten in den elf Trägergemeinden über das Geschäft befinden.

Mit den direkt an den Spitalneubau angrenzenden Grundstücken könne der Spitalverband eine «langfristige strategische Landreserve» erwerben, sagte Spitaldirektor Thomas Brack. Die Lage sei für eine allfällige spätere Erweiterung des Spitals ideal. Im Businessplan ist der Landkauf enthalten. «Er ist tragbar», sagte Brack.

Beim Abbruch des Pflegezentrums wird eine Altlastensanierung nötig. Diese übernimmt in den ersten zehn Jahren nach dem Verkauf die Stadt Schlieren. Dies ist im Kaufpreis entsprechend berücksichtigt. Die Stimmberechtigten der Stadt Schlieren haben im November 2019 den Verkauf der Grundstücke an das Spital genehmigt. (og)