Urdorf Spieser ist neuer Präsident der GLP – er will mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit und bessere Schulen An ihrer Mitgliederversammlung haben die Urdorfer Grünliberalen einstimmig Martin Spieser zum neuen Parteipräsidenten gewählt, wie die Ortspartei mitteilt.

Martin Spieser wurde zum neuen Urdorfer GLP-Präsident ernannt. zvg

Spieser ist Ingenieur im Bereich Mikro- und Nanotechnologie. Er folgt auf den zurückgetretenen Stephan Rothmund. Wie bis anhin wird der Vorstand komplettiert von Kantonsrätin Sonja Gehrig und Schulpfleger Jürg Rimann.

Wie Spieser an der Mitgliederversammlung betonte, will die GLP sich unter anderem einsetzen für nachhaltige Mobilitätslösungen wie Tempo 30 in Wohngebieten, sichere Fuss- und Velowege, qualitativ hochwertige Schulen und familienfreundliche Tagesstrukturen.