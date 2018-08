Wenn ein Schwein oder Elefant Hilfe braucht

Eine gute Vorbereitung ist das Wichtigste für eine gelingende Tierrettung. Ruedi Keller und sein Team haben sich dabei ganz auf die Grossen spezialisiert.

«Geld verdienen kann man mit Grosstierrettungen nicht», sagt Ruedi Keller, Gründer des Grosstier-Rettungsdienstes (GTRD) in Embrach, «sie sind schlicht zu aufwendig, zu teuer und zu zeitintensiv.» Vermutlich deshalb ist der Embracher fast ohne Konkurrenz und deckt aus dem Zürcher Unterland sogar das Fürstentum Liechtenstein ab. Optimale Bedingungen zu schaffen, sei das Wichtigste. Früher, als nur die Feuerwehr auf den Platz gerufen wurde oder als die Bauern ihre Kühe noch selber bargen, wurde oft «gerupft» und dadurch das Tier verletzt. Mit der Ausbildung zum Grosstierrettungssanitäter, dessen Wissen auf dem eines Grosstierambulanzfahrers aufbaut, beherrsche man die Technik sowie die medizinische Fertigkeit. Keller weiss jetzt also, auf welche Weise eine Ankerplatte an die Decke anzubringen ist, um ein Tier zu heben, aber auch, wie ein Tier mittels Spritze zu beruhigen ist.

«Feuerwehr und Tierarzt fehlte oft das gegenseitige Verständnis», so Keller weiter. Erstere wolle immer gleich mit der Bergung beginnen, letzterer brauche aber Zeit, um zu sehen, ob die Medikamente überhaupt wirken «Birgt man nämlich ein nervöses Tier, kann vieles schiefgehen.»

Kellers Dienst, der auf freiwillige Helferinnen und Helfer zählt, rückt zur Mehrheit für Equiden aus (Pferde, Ponys, Esel, Maulesel und -tiere) sowie für landwirtschaftliche Tiere, also in der Grösse von Schweinen bis zu Rindern. «Für die Bergung eines Pferdes versuchen wir, den vollen Preis in Rechnung zu stellen.» Falls ein Helikopter oder die Feuerwehr mit einem Kran aufgeboten werden müssen, kostet das schnell einmal ein paar Tausend Franken.

Diesen Betrag würde ein Bauer für seine Tiere nie ausgeben. «Eine Kuh ist ein Nutztier und kann bei den tiefen Milchpreisen nur gehalten werden, wenn sie rentiert. Zusätzlich etwas kosten darf sie nicht.» Dank der Zusammenarbeit mit der Tierschützerin Susy Utzinger kann Keller den Bauern heute eine Bergung für rund 150 Franken anbieten. Denn: «Auch landwirtschaftliche Nutztiere haben ein Recht auf professionelle Rettung», findet er, «so ist es mir lieber, wir werden gerufen und verdienen weniger, als dass der Bauer selber etwas ausprobiert oder das Tier gar noch tötet, um es zu bergen.»

Keller ist ein Tierfreund – er liebt auch die Kleinen. Aber seine Passion galt schon immer den Grossen. Gleichzeitig fasziniert ihn bei der Grosstierrettung der technische Aspekt. «Ich liebe es, mich zu fragen, wie man diese 500 Kilogramm am schonendsten aus dem Stall bringt.» Dabei fällt dem gelernten Bootsbauer immer etwas ein. Sogar, als einmal ein alter Elefant in einem Sandloch festlag. Keller, der als Selbstständiger Material für Rettungen herstellt, kam mit seinem eigenen Elefantennetz angefahren, das auch bei sechs Tonnen nicht reisst. Der Elefant im Zoo Zürich stand bald wieder. Mit Kellers Netzen fliegt auch die Rega in die Alpen, um abgestürzte Kühe zu retten.

Auf Spenden angewiesen

Finanziert wird der Non-Profit-Dienst aus den Einnahmen von Einsätzen, hauptsächlich aber mittels Spenden. Die Helfer rücken zirka einmal täglich aus – verteilt auf das ganze Jahr macht das 350 Einsätze. Viele Freiwillige müssen dabei unbezahlt nehmen oder spontan den Arbeitsplatz verlassen. Keller selbst ist vor 24 Jahren in die Tierrettung hinein gerutscht, wie er sagt, nachdem er Vorträge von Professor von Salis gehört hatte, der eine eigene Pferdeambulanz führte.

Zu Kellers spektakulärsten Bergungen gehört sicher, nebst einem zweiten Elefanten im Basler Zoo, ein Pferd im Limmattal, das vor einem Jahr in einen Baustellengraben gesprungen war – etwas hatte es erschreckt. Dort lag es hilflos, verkeilt zwischen Rohren und Leitungen.

Im speziell umgebauten Ambulanzanhänger können Pferde stehend im Netz oder liegend transportiert werden. Sie brauchen oft permanente Betreuung, da sie technisch gesichert oder medizinisch überwacht werden müssen. Dank einer Spezialbewilligung dürfen deshalb in Kellers Anhänger auch Grosstierretter neben dem Pferd mitfahren. Aufpassen müssen sie natürlich trotzdem. Denn wenn so ein 600 Kilogramm-Tier unruhig ist, kann es schnell gefährlich werden. «Besonders Pferde mit starken Koliken haben fürchterliche Schmerzen, da wirken die Schmerzmittel nicht zu hundert Prozent.» In einem solchen Fall hilft das Netz, das das Pferd festhält. Keller hatte bisher Glück: «Passiert ist in all den Jahren, dank der guten Ausbildung, nichts.»

Eine Bergung, die Keller ebenfalls nie vergisst, ist die auf der Alp Malbun. Walliser Schwarznasenschafe hatten sich in einer Felswand verstiegen. Er und seine Helfer mussten sie einzeln in Netze packen und ins Tal hinunter abseilen. Das war keine leichte Aufgabe. «Die Schafe sind sehr scheu, ähnlich wie die Pferde.» Kühe seien viel stressresistenter. Nur seien diese wegen der heutigen naturnahen Haltung weniger an Menschen gewohnt. «Bei der Tierrettung ist das ein Nachteil. Wir können uns so einem Tier, etwa in der Jauchegrube, oft nur annähern, wenn es vorgängig mit einem Narkosegewehr beruhigt wurde.» Auch für Wanderer kann dies ein Problem darstellen, wenn sie auf Kühe auf offener Weide stossen.