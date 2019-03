Auf dem Waffenplatz Reppischtal befindet sich einer von insgesamt drei Standorten im Kanton Zürich, an dem das Korps der Kantonspolizei im Rahmen der taktischen Einsatzausbildung Schiesstrainings durchführen kann. Für das neue Zentrum hatte der Regierungsrat im vergangenen Sommer 1,47 Millionen Franken bewilligt.

Erstellt wird ein eingeschossiger Zweckbau in Holz mit zwei grossen, höheren Räumen für Theorie und Selbstverteidigung, wie es in einer Mitteilung der Sicherheitsdirektion vom Montag heisst. Angegliedert sind ein Instruktorenbüro, Nassräume und die Technik.

Die 2007 ausgebauten Kurzdistanz-Schiessanlage lasse die ergänzenden Trainingsmodule in der persönlichen Sicherheit und dem taktischen Verhalten heute nur unter Schwierigkeiten zu, heisst es in der Mitteilung. Der neue Bau soll deshalb eine Aus- und Weiterbildung aller drei Ausbildungsbereiche an einem Ort ermöglichen.

Beim Spatenstich dabei waren neben dem Sicherheitsdirektor und dem Polizeikommandanten auch der Birmensdorfer Sicherheitsvorstand Paul Gähler sowie Architekt Christian Gautschi.