SP verliert zwei Aushängeschilder: Silvia Meier Jauch und Roger Seger treten aus

Prekär sei der Umgang besonders im Parteivorstand, in dem neben Seger auch die Gemeinderätinnen Rixhil Agusi, Yvonne Brändle-Amolo, Leila Drobi sowie der ehemalige Gemeinderat Jürg Brem, Parteipräsident Walter Jucker, Stadtrat Pascal Leuchtmann und Stadtpräsident Markus Bärtschiger Einsitz haben. «Dort kam es zu mehreren Zwischenfällen, die an Mobbing erinnern», sagt Seger. Manche Mitglieder würden verhindert und an Sitzungen blossgestellt. Man suche nicht das offene Gespräch, sondern intrigiere. Er wolle zwar keine Namen nennen, sagt aber, dass besonders ein Mitglied zur Zielscheibe geworden sei. Als Motiv vermutet er Neid, da es sich um eine Person handle, die an Wahlen stets gut abschneide. Seger hat dafür jedenfalls kein Verständnis: «Eine Partei sollte Mitglieder, die anpacken, mitgestalten wollen und darüber hinaus noch viele Stimmen holen fördern und nicht verhindern.»

Zwar hätten die beiden in regem Austausch gestanden, der Entscheid zum Partei- und Fraktionsaustritt sei jedoch unabhängig voneinander gefallen, sagt Meier Jauch. Dennoch ist der Zeitpunkt nicht ganz zufällig. Wie mehrere Quellen bestätigen, kam es im Dezember zu einer Aussprache, bei der Priska Seiler-Graf und Andreas Daurù anwesend waren. Dem Co-Präsidium der Kantonalpartei sei es darum gegangen, zu vermitteln, wie Daurù auf Anfrage bestätigt. «Es wurde rasch klar, dass die Differenzen im Vorstand und in der Fraktion ihren Ursprung auf persönlicher Ebene haben. Wo Menschen zusammenarbeiten kommt es hin und wieder zu Spannungen», sagt er. Er bedaure den Austritt sehr. Zu solchen Eskalationen komme es in den Zürcher Ortsparteien der SP höchst selten.

SP Schlieren wünscht den beiden viel Erfüllung in der Politik

Ortspartei-Präsident Jucker sagt auf Anfrage: «Die SP Schlieren bedauert den Austritt der beiden Parlamentarier aus unser Fraktion. Wir wünschen den beiden weiterhin viel Erfolg und Erfüllung in der Politik.» Eine Stellungnahme zu den Mobbing-Vorwürfen will er keine abgeben. Auch der Grüne Dominik Ritzmann, Präsident der Fraktion SP/Grüne, hüllt sich in Schweigen.

Wie es für Seger und Meier Jauch nun politisch weitergeht, steht in den Sternen. Meier Jauch will ihren Sitz in der Jugendkommission behalten, Seger weiss noch nicht, ob er sein Mandat in der Spezialkommission kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft abgeben wird. Da das Gremium für die gesamte Legislatur gewählt ist, wäre ein Verbleib als parteiloser sein Recht. Neben der Fraktionslosigkeit besteht für Seger und Meier Jauch die Möglichkeit auf einen Anschluss an eine andere. Diesbezüglich seien aber noch keine Gespräche geführt worden.