Pünktlich als auf dem Zürcher Sechseläutenplatz der Böögg angezündet wurde, startete im Schulhaus Reitmen die Gemeinderatssitzung. Die Explosion in Schlieren fand aber erst nach 25 anstelle von 17 Minuten statt. Es ging um die Wahl des höchsten Schlieremers. Zwar schaffte Vizepräsident Walter Jucker (SP) die Wahl mit 25 Stimmen klar.

Neun Parlamentarier nutzten ihre Stimme im Rahmen der geheimen Wahl jedoch, um Jolanda Lionello (SP), Silvia Meier (SP), Dominik Ritzmann (Grüne) oder Amtsinhaber Rolf Wegmüller (CVP) zu wählen. Vereinzelt gingen auch leere Stimmzettel ein. Jucker war bei seiner Antrittsrede beinahe sprachlos, erhielten Parlamentspräsidenten der jüngsten Vergangenheit stets mehr als 30 Stimmen.

«Ich weiss nicht, was ich jenen neun, die mich nicht gewählt haben, sagen soll», startete Jucker seine Antrittsrede. Es stünden aber wichtige Geschäfte in der folgenden Legislatur an, fuhr er fort.



Politik, die Schlieren weiterbringt

«Besonders die Umsetzung der neuen Geschäftsordnung des Parlamentes liegt mir am Herzen», so Jucker. Etwa bezüglich des Umgangs mit Mitgliedern, die zu spät zu Sitzungen erscheinen, oder hinsichtlich der Durchsetzung von sachlicher Diskussionskultur.

«Ich will eine Politik machen, die Schlieren weiterbringt. Wir wollen nicht die Haltung haben, dass der Stadtrat grundsätzlich gegen uns arbeitet.» Auch wolle er verhindern, dass wieder überlange Monstersitzungen abgehalten werden müssen. Daher habe er bereits heute einen Ersatztermin für Dezember beantragt.