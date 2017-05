Auf den Wiesen steht der Löwenzahn, die Vögel pfeifen, ein Bächlein rauscht. Es ist eine schweizerische Frühlingsidylle. Biegt man allerdings um die Ecke und folgt den Wegweisern zum Bruno Weber Park, taucht man unvermittelt ein in eine Welt, wie man sie aus Bildern ferner asiatischer Länder kennt. Flügelhunde und Fabelwesen säumen den Weg.

Zwischen den Bäumen begegnen den Besuchern Einhörner, Riesenschnecken und Paradiesvögel. Es sind die Skulpturen des Dietiker Künstlers Bruno Weber. Bis Ende Oktober besteht die Gelegenheit, in Gesellschaft von wasserspeienden Drachen ausgiebig zu frühstücken und gleichzeitig die Welt des 2011 verstorbenen Künstlers zu erkunden. Organisiert wird der Anlass vom Dietiker Restaurant Sommerau.

Wo ist mein weisses Hemd? Haben wir keine Teetassen? Ist der Kaffee bereit? Elio Frapolli gibt letzte Anweisungen. Es ist ein eingespieltes Team, das hier die Vorbereitungen für den ersten Sonntagsbrunch im Wassergartensaal trifft. Er soll zu einer Tradition werden. Die ersten Gäste treffen ein, staunen über die Fantasiewelt, die sich ihnen öffnet. Die Tische im Saal sind weiss gedeckt. Fast ehrfürchtig berühren die Kinder die Mosaikköpfe der kleinen Drachen, die Erwachsenen begutachten das Angebot. «Habt ihr gehört, mit Braten und Dessertbuffet, da müssen wir aber einteilen», lacht ein Gast. Man macht es sich gemütlich unter den Mosaiksonnen, welche ein wenig verschmitzt auf die Gäste herunterblicken.

Rührei mit Speck, Lachs und Käse haben den ersten Hunger gestillt. Die Sonne lockt die Gäste nach draussen. Die Kinder zieht es in das Wäldchen mit seinen Einhörnern und Riesenraupen. Gotte und Götti müssen unbedingt mit auf den Rundgang in luftiger Höhe. Wer es gemütlich mag, setzt sich auf die Stufen vor dem Wassergarten, der leider an diesem Tag ohne Wasser ist. Wegen Bauarbeiten wurde dieses vorübergehend abgelassen. Der guten Laune der Gäste tut dies keinen Abbruch.