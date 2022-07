Sommerserie «Er hätte mir fast seine Whiskey-Flasche über den Kopf geschlagen»: So turbulent ist der Alltag der Kontrolleure der Bremgarten-Dietikon-Bahn Sie kontrollieren nicht nur Fahrausweise, sondern sind auch als Sicherheitsdienst unterwegs. Ein Tag mit drei Billettkontrolleuren der Aargau Verkehr AG (AVA).

Die drei Billettkontrolleure der AVA betreten in Dietikon die S17. Severin Bigler

«Grüezi mitenand, Billettkontrolle!», sagen Beat Pfister, Tim Rochat und Yves Keller (Namen geändert), als sie an einem Dienstag um acht Uhr morgens in Dietikon die S17 nach Bremgarten betreten. Die drei Billettkontrolleure sind schon seit zwei Stunden im Einsatz. Bis dahin haben sie zwei Personen ohne gültigen Fahrausweis erwischt. «Beide haben sich kooperativ verhalten», sagt Pfister. Am Wochenende sei eher das Gegenteil der Fall, wenn die Leute zu viel getrunken haben, ergänzt Rochat.

Die Billettkontrolleure der Aargau Verkehr AG (AVA) verteilen sich im Waggon der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB). Mithilfe eines speziellen Programms auf ihren Smartphones kontrollieren sie bei jedem Fahrgast das Billett. Pfister sagt:

«Damit können wir den Fahrplan abrufen, Billette verkaufen und kontrollieren.»

Ist zwar nicht gültig, aber herzig: Das AVA-Spiel-Billett für Kinder. Severin Bigler

Beim Scannen des QR-Codes auf dem Swisspass oder in der SBB-App leuchtet das Display entweder grün, orange oder rot auf. Grün bedeutet gültig, orange teilgültig und rot ungültig. «Beim orangen Licht müssen wir überprüfen, ob das Billett für die richtigen Zonen gilt», sagt der 56-Jährige. Wenn ein Fahrgast kein gültiges Billett hat, werden seine Personaldaten aufgenommen und er erhält eine lange Quittung für die Busse von 100 Franken. Dafür ist das Smartphone mit einem kleinen Drucker verbunden, den die Kontrolleure an ihrem Gürtel tragen.

Zwölf Personen erwischen sie pro Schicht

Schnell sind alle Personen im Bähnlein kontrolliert. Es hat nicht allzu viele Fahrgäste, weil bereits Sommerferien sind. Nun können die Kontrolleure, die offiziell Kundenbegleiter mit Kontrollfunktion heissen, kurz Platz nehmen. Auf ihrem Diensthandy geben sie für die Statistik ein, wie viele Fahrgäste sie kontrolliert und allenfalls erwischt haben.

«Die Leute wissen, dass hier oft kontrolliert wird», sagt Pfister. «Darum haben die meisten auch ein Billett.» Während einer achtstündigen Schicht erwischten sie durchschnittlich zwölf Personen ohne Fahrausweis, sagt Rochat. Die Kontrolleure sind an mindestens 22 Tagen pro Monat unterwegs. Dies auch auf den Buslinien der Region Aarau, der Busstrecke von Bremgarten beziehungsweise Oberrohrdorf nach Zürich Enge, der Busstrecke von Wohlen nach Meisterschwanden und in der Region Zofingen. Im Dezember kommt die Limmattalbahn hinzu. Wo sie kontrollieren, können sie grösstenteils selber entscheiden.

So weit, so friedlich. Schwieriger wird die Arbeit der Billettkontrolleure zum Beispiel, wenn jemand kein gültiges Billett und auch keinen Ausweis dabei hat. «Um zu überprüfen, ob der Fahrgast die richtigen Personaldaten angibt, machen wir in diesem Fall einen Kontrollanruf auf sein Handy», sagt Pfister. So geschieht es an diesem Dienstag auch bei einer älteren Dame ohne Billett, die gebrochen Deutsch spricht. Ihr Handy klingelt. «Stimmt die Handynummer, stimmen meistens auch die restlichen Daten», sagt er.

Eine andere Möglichkeit sei, die kantonale Notrufzentrale zu kontaktieren, so Pfister. «Mit spezifischen Fragen, zum Beispiel nach dem Ledignamen der Mutter, können wir mithilfe der Notrufzentrale herausfinden, ob sich eine Person für jemand anderen ausgibt.» Es habe sich auch schon herausgestellt, dass ein Fahrgast von der Polizei gesucht wurde. Bis die Identität geklärt ist oder bis zum Eintreffen der Polizei dürfen die Kontrolleure der AVA Personen festhalten. Im Gegensatz zum Kontrollpersonal der SBB sind diese nämlich gleichzeitig auch als Sicherheitsdienst tätig.

Im Aargau kommt die Bodycam häufiger zum Einsatz

Solche Bodycams tragen die Kontrolleure meist auf sich. Severin Bigler

Unterwegs sind Pfister, Rochat und Keller an diesem Tag in Zivil, ihren Dienstausweis haben sie aber wie immer dabei. Nur am Wochenende und bei speziellen Anlässen tragen sie zusätzlich eine Uniform. Ebenfalls zur Ausrüstung des Kontrollpersonals gehört ein Pfefferspray zum Selbstschutz. «Den habe ich aber in 40 Dienstjahren noch nie gebraucht», sagt Pfister.

Häufiger zum Einsatz kommen die Bodycams, welche die Kontrolleure meist auf sich tragen. Diese filmen zwar ständig, das Aufgenommene wird aber nur dann gespeichert, wenn der Kontrolleur in eine brenzlige Situation gerät und die Funktion aktiviert. «Wenn wir die Bodycam aktivieren, müssen wir den Fahrgast darüber informieren», sagt Rochat. Im Osten, wie er den Kanton Zürich nennt, komme das selten vor. Im Westen, also im Kanton Aargau, etwa jeden zweiten Tag, vor allem am Wochenende.

Nicht nur die Jungen sind angriffig

Zweimal geht es an diesem Vormittag für die drei Billettkontrolleure nach Rudolfstetten und wieder zurück nach Dietikon. Als sie zum zweiten Mal in Rudolfstetten das Bähnlein nach Dietikon betreten wollen, springt ein Fahrgast plötzlich auf und steigt aus. Pfister sagt danach:

«Der musste wahrscheinlich nicht wirklich hier aussteigen.»

Ansprechen und kontrollieren können sie die Fahrgäste aber nur im Fahrzeug selber. Der Punkt geht an den vermeintlichen Schwarzfahrer.

Das Reisezentrum in Berikon. Severin Bigler

Bei der dritten Fahrt steigt das Dreierteam erst in Berikon aus. Dort befindet sich neben einem Reisezentrum auch ihre Zentrale. Im Personalbüro holen die Kontrolleure nun ihre Bodycams ab, die am frühen Morgen keinen Akku mehr hatten. «Schichtanfang und -ende ist für uns immer hier», sagt Pfister.

Mit einem speziellen Computerprogramm können die Kontrolleure hier auch die Aufnahmen aller Überwachungskameras an den Haltestellen und in den Waggons auswerten. Darauf sind zum Beispiel Personen zu sehen, die unerlaubt die Gleise überschreiten, aber auch angriffige Fahrgäste oder Vandalen. Das seien übrigens nicht nur die Jungen, sagt Rochat. «Bei künftigen Kontrollen halten wir nach diesen Personen Ausschau.»

Nach fünf Stunden geht es in die Pause

Den typischen Schwarzfahrer oder die typische Schwarzfahrerin gebe es nicht, sagt Pfister. Es sei auch immer unterschiedlich, zu welcher Tageszeit die meisten Leute ohne gültigen Fahrausweis erwischt werden. Zurzeit seien auf der Strecke zwischen Wohlen und Meisterschwanden am häufigsten Fahrgäste ohne gültiges Billett unterwegs, sagt er. «Das ändert aber immer wieder. Dort, wo wir regelmässiger kontrollieren, haben auch mehr Personen ein Billett.»

Nun geht es für das Team weiter nach Bremgarten, wo sich neben einem Reisezentrum auch die Zugleitstelle und das Depot befinden. Im Depot werden nicht nur die Wagen der BDB gereinigt und repariert, sondern auch diejenigen der Limmattalbahn auf Kinderkrankheiten untersucht und ausgebessert. Gleichzeitig ist es das Zuhause der Oldtimer-Züge der AVA, zum Beispiel eines alten roten Exemplars der BDB. Gegen 11 Uhr steht für die Kontrolleure die halbstündige Mittagspause an. Schliesslich sind sie schon seit fünf Stunden im Einsatz. Dafür geht es mit dem nächsten Bähnlein nach Wohlen und dann ins Migros-Restaurant.

Den besten Blick auf die Reuss hat man von der BDB aus. Severin Bigler

Vom Stadtpolizist zum Billettkontrolleur

«Ich habe vor 40 Jahren eine Kondukteurlehre gemacht», sagt Pfister beim Mittagessen. Nach zehn Jahren bei den SBB und weiteren zehn Jahren bei der Schweizerischen Südostbahn sei er zur AVA gekommen. Am Beruf gefalle ihm neben dem Kundenkontakt vor allem, viel von der Schweiz sehen zu können. Rochat ist seit vier Jahren Teil des 15-köpfigen Teams. «Ich habe drei Jahre in Kanada gelebt», erzählt er. «Als ich zurückgekommen bin, habe ich einen Job gebraucht.»

Der 44-Jährige war zuvor bereits für die SBB tätig, einerseits als Billettkontrolleur, andererseits im Operation Center. Auch Keller ist als Quereinsteiger zum Beruf gekommen: «Ich habe zwar einmal eine Kondukteur-Lehre gemacht, war dann aber 27 Jahre für die Zürcher Stadtpolizei tätig», sagt er. Seit zweieinhalb Jahren ist der 55-Jährige nun für die AVA unterwegs.

Die Aggressionen nehmen zu

Die drei sind sich einig: Die Freiheit und Flexibilität, die sie in ihrem Beruf haben, sind ein Plus. «Wenn wir zum Beispiel alle vom Dienst des Vortags müde sind, können wir auch einmal später anfangen und dafür länger arbeiten», sagt Pfister. «Ein Nachteil ist für mich der Schichtbetrieb», sagt Rochat. Zudem seien immer mehr aggressive Fahrgäste unterwegs, vor allem am Samstagabend. «Man braucht schon eine dicke Haut in unserem Beruf.» Deshalb sind die Kontrolleure auch immer mindestens zu zweit im Einsatz.

Das Extremste, das dem Team widerfahren ist, war ein Angriff eines ­älteren Herrn. Dieser war an einem Sonntagmorgen 2018 ohne Billett unterwegs:

«Er hätte mir fast seine Whiskey-Flasche über den Kopf geschlagen.»

Glücklicherweise konnte er den Mann noch daran hindern. «Wir haben ihn dann festgehalten und die Polizei hat ihn verhaftet.»

Es ist kurz nach dem Mittag, als sich der Besuch der «Limmattaler Zeitung» dem Ende zuneigt. Bis dahin haben die Billettkontrolleure sieben Personen ohne gültigen Fahrausweis erwischt. Ihre Schicht dauert noch bis 14.30 Uhr. Sie haben an diesem Tag noch eine besondere Aufgabe: Ein etwa Elfjähriger habe kürzlich mit einem Stein die Frontscheibe eines Bähnleins zerschlagen, sagt Pfister. «Wir gehen jetzt zur entsprechenden Haltestelle und hoffen, dass er zur gleichen Zeit wieder dort auftaucht.»